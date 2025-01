Unbekannter stieht Kleingeld aus Pkw in Brunnen

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag Geld aus einem unversperrten Pkw gestohlen und wohl versucht, auch in andere Fahrzeuge einzudringen. Wie die Polizeit mitteilt, gingen am Dienstagvormittag zwei Mitteilungen von Anwohnern aus den Brunnener Ortsteilen Hohenried und Niederarnbach ein, die jeweils auf ihrer privat installierten Videoüberwachung eine fremde Person auf ihrem Grundstück beobachtet hatten.

Unbekannter versucht in mehrere Fahrzeuge in Brunnen einzudringen

In einem Fall öffnete die laut Videoaufzeichnung offensichtlich männliche Person, die ihr Gesicht mit einer Maske verdeckt hatte, ein unversperrtes Fahrzeug und entwendete daraus einen Kleinbetrag an Münzgeld. Im anderen Fall probierte der offensichtlich gleiche Täter, ob die auf dem Grundstück abgestellten Fahrzeuge versperrt waren, und zog dann unverrichteter Dinge wieder davon. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter in der betreffenden Nacht mehrere Grundstücke unberechtigt betreten hat. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat oder wem in dieser Nacht ebenfalls Wertgegenstände aus einem (evtl. auch unversperrten Fahrzeug) entwendet wurden, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/89750 in Verbindung zu setzen. (AZ)