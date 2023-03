Kleinhohenried

vor 17 Min.

Diese Frau leitet das große Sonderprojekt des Museumsdepots Donaumoos

Plus Der Donaumoos-Stiftungsrat ist sich einig: Sibylle Küttner übernimmt die Leitung für das Sonderprojekt Museumsdepot. Wer sie ist, und wie der Stand der Dinge ist.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Es war der bayerische Kurfürst Karl Theodor, der den Grundstein für die Besiedelung des Donaumooses legte. Denn er war es, der Ende des 18. Jahrhunderts die Trockenlegung der einst unzugänglichen Moorlandschaft vorantrieb. Über all die Jahre entwickelten sich die Menschen, die Landwirtschaft, die Kultur - und schrieben Geschichte. Und genau diese soll ein Museumsdepot im Herzen des Donaumooses, am Haus im Moos in Kleinhohenried erzählen und mit zahlreichen Exponaten sprichwörtlich greifbar machen. Das Team für dieses einmalige Projekt steht und hat bereits seine Arbeit aufgenommen. Die Projektleiterin dafür hat der Donaumoos-Stiftungsrat in seiner jüngsten Sitzung nun auch offiziell bestätigt.

