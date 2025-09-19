Schwere Verletzungen: Senior fährt gegen vierjähriges Kind auf Friedhofsparkplatz in Wolnzach

In Wolnzach ist am Donnerstagmittag ein vierjähriges Mädchen bei einem schweren Unfall auf einem Friedhofsparkplatz verletzt worden.

Wolnzach: Vierjähriges Mädchen auf Parkplatz von Auto erfasst – schwer verletzt in Klinik

Nach Angaben der Polizei Geisenfeld wollte ein 77-jähriger Autofahrer gegen 13.20 Uhr am Quellenweg Altglas entsorgen. Dabei übersah er das Kind, das sich auf dem Parkplatz aufhielt. Es kam zum Zusammenstoß. Ob das Mädchen vom Auto überrollt wurde, konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Die Mutter befand sich in unmittelbarer Nähe und konnte den Unfall nur teilweise beobachten. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. (AZ)