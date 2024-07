Klimaschutzaktion des Landkreises: So lief der erste „Klimathon“

„Klimathon“ hieß die Klimaschutzaktion des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, bei der Unternehmen, Gemeinden, Schulen und Privatpersonen 21 Tage lang mitmachen konnten. Getreu dem Motto „Alle fürs Klima und das Klima für uns!“ konnten in der Zeit von 7. bis 27. Juli in einem App-basierten Wettbewerb CO2 einsparen. Parallel wurden Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Klima angeboten, darunter Vorträge an der THI und beim Donaumoos-Zweckverband.

Klimaschutz im Fokus: Landkreis Neuburg-Schrobenhausen initiiert "Klimathon"

Mithilfe der App „2zero“ konnten die Teilnehmenden über drei Wochen ausprobieren, wie sich Klimaschutz in den Alltag integrieren lässt: Beispielsweise indem Leitungswasser getrunken wird statt abgefülltes Mineralwasser aus Flaschen oder indem alte E-Mails aus dem Postfach gelöscht werden. Über die „2zero”-App hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ganz genau zu sehen, welchen CO2-Fußabdruck sie hinterlassen und wieviel sie eingespart hatten. Insgesamt konnten mit 1.400 erfolgreich abgeschlossenen Challenges – also im Schnitt knapp fünf Herausforderungen pro Teilnehmer – 20.400 Klimapunkte gesammelt werden. Diese Summe entspricht einer CO₂-Ersparnis von mehr als 2,7 Tonnen. (AZ)