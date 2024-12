„Knossi“-Aufsteller gestohlen: Drei Männer flüchten mit der Figur aus einem Schnellrestaurant

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Manchinger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben zwei junge Männer während der Öffnungszeiten eine lebensgroße Pappfigur von „Knossi“, die vor dem Verkaufstresen stand, mit einem Messer von der Halterung geschnitten.

Drei junge Männer haben in Ingolstadt einen Aufsteller von „Knossi“ gestohlen.

Sie flüchteten damit auf den Parkplatz, wo bereits ein Mittäter im Auto wartete. Zwei der Männer fuhren schließlich mit ihrer Beute davon, ein Dritter lief zu Fuß davon. Während Mitarbeiter des Restaurants anfangs noch versucht hatten, den Mann zu verfolgen, aber aufgeben mussten, beobachtete ein Kunde, wie die beiden anderen nach rund 500 Metern die Figur aus dem Auto geworfen haben. Die Polizei entdeckte schließlich die beiden Männer, nach einem Anruf kam auch der dritte dazu. Gegen das Trio im Alter von 17 bis 19 Jahren wird wegen Diebstahls ermittelt. „Der aus seiner Entführung befreite Star aus Pappe konnte an die Mitarbeiter des Schnellrestaurants übergeben werden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ob er wegen der Beschädigung wieder aufgestellt werden kann, ist nicht bekannt. (AZ)