Dachgeschosswohnung in Königsmoos abgebrannt

Bei einem Wohnungsbrand in Königsmoos wurde am Dienstagabend eine Dachgeschosswohnung zerstört. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolfoto)

In Königsmoos ist am Dienstagabend eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus abgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf 150.000 Euro.

Ein großer Brand hat am Dienstagabend die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Königsmoos zerstört. Gegen 18:40 Uhr verständigte ein Bewohner im Erdgeschoss die Feuerwehr, nachdem er Rauch gerochen hatte. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ludwigsmoos, Königsmoos, Pöttmes und Schrobenhausen rückten daraufhin aus, um die Wohnung zu löschen, die bei der Ankunft der Feuerwehr bereits komplett brannte. Keine Verletzten bei Brand in Königsmoos Verletzte gab es keine, die Mieterin der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die Dachgeschosswohnung des Hauses wurde bei dem Feuer komplett zerstört, auch die darunterliegenden Wohnungen wurden im Zuge des Löschens mit Löschschaum und Wasser beschädigt. 150.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand Das ganze Haus ist aktuell nicht bewohnbar, gemäß der Polizei beläuft sich der Schaden auf 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, konnte bei der Untersuchung des Brandortes am Mittwoch jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung finden. Brandursache war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt. (AZ)

