Freie Wähler Königsmoos haben neue Vorstandschaft

Wechsel bei den Freien Wählern Königsmoos: Josef Kraus trat nach neun Jahren als Ortsvorsitzender der FW Königsmoos nicht mehr an. Zu seiner Nachfolgerin wurde Marianne Mischok-Seißler von 14 Stimmberechtigten mit 13 Ja- und einer Nein-Stimme gewählt. Bislang fungierte die Gemeinderätin als Beisitzerin im Vorstand. Kraus wird ihr als stellvertretender Vorsitzender zur Seite stehen, um ihr den Einstieg zu erleichtern. Andreas Völler, der bisherige Vize, trat nicht mehr an. Als Kassier bleibt Dietmar Winkelmeier, als Schriftführer Gerhard Ottillinger an Bord, die Kasse prüfen Gabriela Fröhlich und Altbürgermeisterin Gusti Schmid. Alle amtierenden Gemeinde- und Kreisräte der Freien Wähler sind automatisch geborene Vorstandsmitglieder und fungieren als Beisitzer.

Das Ziel der Verjüngung ist den Freien Wählern Königsmoos gelungen

Zuvor hatte der scheidende Vorsitzende Bilanz gezogen und seine Nachfolgerin vorgestellt. Ziel sei gewesen, den Vorstand zu verjüngen – was mit der 36 Jahre alten Mischok-Seißler gelungen ist. Gemeinderat Andreas Völler berichtete aus dem Gemeinderat, Bürgermeister Heinrich Seißler übernahm den Bericht aus dem Kreistag. Er schnitt die brennendsten Themen an – zum Beispiel das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, bei dem es darum gehe, „eine vernünftige Grund- und Notfallversorgung“ zu erhalten sowie Geriatrie und Endoprothetik weiter auszubauen. Momentan vermisse er jedoch eine klare Strategie, die Zielrichtung fehle. „Das Schlimmste wäre, wenn wir uns das Krankenhaus eines Tages nicht mehr leisten könnten“, sagte er. Beim ÖPNV sollten sich die Bürger von der Idee eines Ausbaus verabschieden, ein Stundentakt sei nicht finanzierbar, zumal die Busse viel zu selten genutzt würden, das sei auch ein gesellschaftliches Problem. Kalt erwischt habe den Kreistag der vom Landkreis mitzufinanzierende Neubau der integrierten Leitstelle in Wettstetten, der rund 20 Millionen Euro kosten werde. Da habe es an der Kommunikation innerhalb der Region 10 gehapert, meinte Seißler und wünschte sich in Zukunft einen besseren Austausch.

Das Stichwort nahm Nancy Degenhardt auf. Die Landratskandidaten der Freien Wähler stellte sich auf der Jahresversammlung in Königsmoos kurz und prägnant vor. Sie stehe für einen Neuanfang mit mehr Kommunikation und klare Ziele, die gemeinsam angegangen werden.