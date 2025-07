Geflügelzüchter Donaumoos erfolgreich bei der Bayerischen Landesausstellung

Der Geflügelzuchtverein (GZV) Donaumoos gehört mit rund 230 Mitgliedern, darunter rund 50 aktiven Züchtern, zu den größten und vor allem erfolgreichsten Geflügelzuchtvereinen Bayerns. Auch bei der Bayerischen Landesausstellung am 19. Oktober vergangenen Jahres in Straubing haben die Hühner- und Taubenzüchter wieder fleißig Meistertitel gesammelt. Fünf Vereinsmitglieder kamen von der 68. Bayerischen Meisterschaft mit jeweils einem Meistertitel zurück. Die Siegerehrung fand kürzlich auf der Bezirksversammlung statt, sodass sie nun endlich ihre wohlverdienten Wimpel in den Händen halten.

Insgesamt hatten in Straubing rund 180 Züchter 3931 Tiere in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen ausgestellt. Für die Bayerische Meisterschaft wurden die jeweils sechs besten Jungtiere einer Rasse und eines Farbenschlags des jeweiligen Züchters gewertet. Für Vorsitzenden Florian Bühler aus Brunnen ist es der vierte Bayerische Meistertitel und der erste, den er mit seinen Altenburger Trommeltauben errungen hat. Denn die züchtet er erst seit drei Jahren, weil er zu seinen Strassern noch eine lebhafte Taube dazu haben wollte. Strasser Tauben gelten als eher ruhige Vertreter ihrer Art. „Jetzt rührt sich was im Taubenschlag“, erzählt er lachend, „wenn Trommeltauben balzen, dann hört es sich an, wie wenn kleine Kinder trommeln“.

Seine Trommeltauben wurden bereits mehrmals ausgezeichnet

Außerdem seien die Trommeltauben sehr zuchtfreudig und die fahlgelb Farbe, für die er sich entschieden hat, etwas ganz Besonderes. „Erbs-gelb“ heißt der Farbenschlag offiziell. Bühler war schon als Jugendlicher im GZV aktiv, mittlerweile bringt er es auf mehr als 30 Jahre als aktiver Züchter. Mit den Trommeltauben war er von Anfang an erfolgreich, bei vorangegangenen Schauen wurden seine Tauben sogar noch besser bewertet, da erhielt er dreimal die Note „vorzüglich“ (97 Punkte), fünfmal „hervorragend“ (96) und sechsmal „sehr gut“ (95).

In Straubing reichten 568 Punkte für die besten sechs Tiere zum Meistertitel. Die Bewertung hänge auch immer ein bisschen von der Tagesform der Tiere, aber natürlich auch von den Vorlieben der Preisrichter ab, sind sich die erfahrenen Züchter einig. Fest gerechnet hat deshalb keiner von ihnen mit einem Titel, obwohl alle schon überzeugt waren von ihren Ausstellungstieren. „Jeder freut sich über einen Titel, aber man darf es nicht verbissen sehen – manchmal geht es sehr knapp aus“, meint Bernhard Ruisinger aus Illdorf. Er war mit seinen Zwergwyandotten und 567 Punkten erfolgreich – sein dritter Bayerischer Meistertitel seit 2007. Er hält Wyandotten in vier Farbschlägen, wobei gelb-schwarz-columbia sein persönlicher Favorit ist. Die Zwerghühner gefallen ihm nicht nur von der schönen Farbgebung hier, sondern auch von ihrem ganzen Wesen. „Sie sind ruhige Tiere und fliegen nicht so hoch“, erzählt er, „deshalb brauche ich keinen so hohen Zaun im Garten“. Als relativ schwere Zerghuhnrasse legen sie immerhin Eier mit einem Gewicht von circa 40 Gramm.

Deutsche Schautauben sind der „Mercedes unter den Tauben“

Alwin Westermayer aus Obermaxfeld, ein erfahrener alter Hase in der Hühnerzucht, ist seit 2009 begeisterter Züchter schwarzer Australorps. Diese große Hühnerrasse punktet mit einer guten Legeleistung und großen Eiern von durchschnittlich 68 bis 70 Gramm Gewicht sowie einem ruhigen Wesen. „Sie kennen meine Stimme, sind zutraulich und lassen sich von mir streicheln, das gefällt ihnen“, erzählt der engagierte Züchter, der nicht nur mit seinen Küken redet, sondern auch viel Zeit dafür investiert, die Bruteier zu beschriften und die Küken zu kennzeichnen. So weiß er genau, welches Küken von welchen Elterntieren stammt. Westermayer züchtet seit 1978 Hühner, mit den Australorps hat er jetzt zum ersten Mal einen Bayerischen Meistertitel gewonnen.

Josef Haas aus Winkelhausen züchtet seit 1977 Deutsche Schautauben, den „Mercedes unter den Tauben“, wie diese Rasse früher genannt wurde. Zwölf Zuchtpaare und circa 50 Nachzuchttiere hält er aktuell. Er hat schon verschiedene Farbenschläge. Siegreich waren jetzt seine Schautauben blau mit schwarzen Binden. „Die sind genau mein Ding“ sagt Haas, der neben der Farbgebung das schöne glatte Gefieder, den markanten Kopf und die schöne Figur der Schautauben schätzt. Außerdem sei „richtig Fleisch dran“, meint er lächelnd. Ob das nun sein fünfter oder sechster Bayerischer Meistertitel ist, weiß er gar nicht so genau, auf jeden Fall hat er 573 Punkte mit seinen Tieren erreicht. Das Quintett der Meister komplettiert Erwin Müller aus Marienheim mit seinen Voorburger Schildkröpfern, blaufahl mit Binden.