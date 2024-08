Graffitisprayer in Untermaxfeld auf frischer Tat ertappt

Ein 47-jähriger Mann hat Mittwochfrüh in Untermaxfeld einen Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt und danach verfolgt. Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen konnte 47-jähriger Anwohner aus Untermaxfeld einen 19-jährigen Schrobenhausener beobachten, wie dieser seine Hauswand mit einer Spraydose verunstaltete. Als er den 19-Jährigen darauf ansprach, entfernte sich dieser mit zwei weiteren Personen in Richtung Staatsstraße.

Graffitisprayer in Untermaxfeld erwischt: Täter war ein 19-Jähriger aus Schrobenhausen

Der 47-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte die Gruppe bis zum Eintreffen der Polizei verfolgen. In der Ingolstädter Straße konnten die drei Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schließlich von der Polizei aufgegriffen werden. Wie sich herausstellte, hat der 19-Jährige mehrere Graffitischmierereien im Bereich Untermaxfeld angebracht. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 2000 Euro. Die Spraydose konnte nicht mehr aufgefunden werden. Ob die beiden Begleiter ebenfalls beteiligt waren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)