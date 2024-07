Nach Brandvorfall: Königsmoos investiert in neue Feuerwehrschutzkleidung

Die Gemeinde reagiert auf Verletzungen von Feuerwehrleuten bei einem Garagenbrand in Ludwigsmoos und rüstet alle Atemschutzträger neu aus. Was hinter dem Vorfall steckt.

Die Gemeinde Königsmoos nimmt 70.000 Euro in die Hand, um die Atemschutzträger aller vier Ortsteilfeuerwehren mit neuer Schutzkleidung auszustatten. Anlass sind Verbrühungen, die sich drei Feuerwehrmänner beim Garagenbrand in Ludwigsmoos unter ihrer Kleidung zugezogen haben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde deshalb über die Qualität der Schutzkleidung spekuliert und das Budget für die Ausstattung erhöht.

Doch von Anfang an: Sonntagnacht war in einer Garage in Ludwigsmoos ein großes Feuer ausgebrochen, das auch benachbarte Gebäude und parkende Autos auf der Straße in Mitleidenschaft gezogen hatte. Unter anderem rückte die Feuerwehr Ludwigsmoos aus, um den Brand zu löschen. Bei dem Einsatz wurden drei Feuerwehrmänner leicht verletzt, was jedoch nicht an mangelhafter Kleidung oder fehlerhaftem Verhalten lag, sondern schlichtweg an der Kraft des Feuers, der Feuerwehrmänner stets ausgeliefert sind.

Verbrühungen auf der Haut durch nasse Feuerwehrkleidung

Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier hat von dem Vorfall gehört und erklärt sich die Verletzungen durch nasse Feuerwehrkleidung: Durch die Hitze des Feuers verdunstet die Feuchtigkeit auf den Membranen - je stärker die Hitze, desto heißer der Wasserdampf, der dadurch entsteht. Weil die Kleidung mutmaßlich nasser war, als sie im Idealfall sein sollte, konnte sich entsprechend viel Dampf bilden, und der führte an manchen Körperstellen zu einer Art Verbrühung. "Das ist wie ein richtiger Sonnenbrand", sagt er. Solche Blessuren seien zwar nicht an der Tagesordnung, würden aber immer mal wieder vorkommen.

Das kennt auch Bürgermeister Heinrich Seißler aus seiner aktiven Zeit als Feuerwehrmann. "Ich hatte manchmal Brandblasen allein durch die Strahlungswärme", erinnert er sich. Das habe nichts mit der Qualität der Schutzkleidung zu tun. Auch wenn zuletzt in Ludwigsmoos ungünstige Faktoren zusammengekommen sind, zieht die Gemeinde Königsmoos Konsequenzen aus dem Vorfall. War zunächst geplant, nur einen Teil der örtlichen Atemschutzträger mit neuer Kleidung auszustatten, erhalten nun alle eine neue Ausrüstung - "auch diejenigen, deren Kleidung erst zwei Jahre alt ist". Statt der geplanten 40.000 Euro kostet das der Kommune jetzt 70.000 Euro.

Atemschutzträger bekommen in Königsmoos neue Schutzkleidung

Die Resistenz von Feuerwehrbekleidung bemisst sich daran, wie häufig sie gewaschen und imprägniert wird. Wie bei anderen Arbeitsbekleidungen auch, machen sich feine Qualitätsunterschiede in der Regel am Preis bemerkbar. Die Grundbeschaffenheit entspricht jedoch immer DIN-Vorschriften. In Königsmoos sollen in den nächsten Jahren alle Mannschaften der vier Ortsteilfeuerwehren peu à peu neu ausgestattet werden. Den Anfang machen jetzt aber die Atemschutzträger, die dem Feuer am nächsten kommen.