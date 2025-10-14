Icon Menü
Königsmoos: Neue Vorstandschaft beim Schützenverein „Abendstern 04 Ludwigsmoos“

Königsmoos

Neue Vorstandschaft beim Schützenverein „Abendstern 04 Ludwigsmoos“

Mit bewährten Kräften und neuen Gesichtern startet der Verein in die kommende Schützensaison
Von Martina Rieblinger für Schützenverein Abendstern 04 Ludwigsmoos
    (hi. v. links): Tobias Ächter, Alexander Bernt, Timo Bernt, Maria Wenger, Alexandra Schnell, Saskia Frank, Magdalena Fürhofer; (mi. v. links): Florian Behr, Thomas Kleber, Julian Nowak, Robert Fürhofer, Martin Müller, Marcel Felbermaier; (vo. v. links): Robert Völler, Kathrin Edler, Alina Meir, Martina Rieblinger, Petra Kraus
    (hi. v. links): Tobias Ächter, Alexander Bernt, Timo Bernt, Maria Wenger, Alexandra Schnell, Saskia Frank, Magdalena Fürhofer; (mi. v. links): Florian Behr, Thomas Kleber, Julian Nowak, Robert Fürhofer, Martin Müller, Marcel Felbermaier; (vo. v. links): Robert Völler, Kathrin Edler, Alina Meir, Martina Rieblinger, Petra Kraus Foto: Sarah Völler

    Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Abendstern 04 Ludwigsmoos“ wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Neuer 1. Vorstand ist Tobias Ächter, der die Nachfolge von Roland Nowak antritt. Roland Nowak war beeindruckende 40 Jahre in der Vorstandschaft aktiv, davon 21 Jahre als 1. Vorstand. Der Verein dankte ihm herzlich für seinen langjährigen, engagierten Einsatz und die erfolgreiche Führung des Vereins. Mit Tobias Ächter übernimmt nun ein junges Team die Verantwortung für den traditionsreichen Schützenverein. Die neue Vorstandschaft blickt motiviert in die Zukunft und möchte mit frischen Ideen und gemeinschaftlichem Engagement neue Impulse setzen. Zu den geplanten Projekten gehören unter anderem ein Training zur Gewaltprävention, das beliebte Christbaumkugelschießen sowie das traditionelle Königsschießen und der Lumpererball, der gemeinsam mit der Feuerwehr Ludwigsmoos und dem SV Ludwigsmoos veranstaltet wird.

