Neue Vorstandschaft beim Schützenverein „Abendstern 04 Ludwigsmoos“

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Abendstern 04 Ludwigsmoos“ wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Neuer 1. Vorstand ist Tobias Ächter, der die Nachfolge von Roland Nowak antritt. Roland Nowak war beeindruckende 40 Jahre in der Vorstandschaft aktiv, davon 21 Jahre als 1. Vorstand. Der Verein dankte ihm herzlich für seinen langjährigen, engagierten Einsatz und die erfolgreiche Führung des Vereins. Mit Tobias Ächter übernimmt nun ein junges Team die Verantwortung für den traditionsreichen Schützenverein. Die neue Vorstandschaft blickt motiviert in die Zukunft und möchte mit frischen Ideen und gemeinschaftlichem Engagement neue Impulse setzen. Zu den geplanten Projekten gehören unter anderem ein Training zur Gewaltprävention, das beliebte Christbaumkugelschießen sowie das traditionelle Königsschießen und der Lumpererball, der gemeinsam mit der Feuerwehr Ludwigsmoos und dem SV Ludwigsmoos veranstaltet wird.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!