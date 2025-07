Königsmoos wird Gründungsmitglied der ARGE

Es waren die sprichwörtlichen offenen Türen, die MdL Roland Weigert und sein Büroleiter Thomas Assenbrunner im Königsmooser Gemeinderat am Montag einrannten. Dort stand der Beitritt zur ARGE „Solidarischer Hochwasserschutz“ auf der Tagesordnung, und das Gremium stimmte ohne größere Diskussion einstimmig zu. Damit ist Königsmoos Gründungsmitglied der ARGE, die am Mittwoch, 30. Juli, offiziell als Verein an den Start gehen soll. Bürgermeister Heinrich Seißler wird dann schon als stimmberechtigtes Mitglied dabei sein. Das war sein Ziel, wie er zu Sitzungsbeginn schon deutlich machte: „Mein Wunsch wäre, dass wir dabei sind, denn auch wir sind Ober- und Unterlieger“. Obwohl die Initiative aus dem Paargebiet kommt, meinte er, seien schon viele angrenzende Gemeinden dabei, und „je größer die ARGE, desto schlagkräftiger“. Das sei auch notwendig, denn Hochwasserschutz sei ein dickes Brett, das es zu bohren gelte.

Kommunen zahlen einen Euro pro Einwohner als Mitgliedsbeitrag für die ARGE

Für die Kommunen ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von einem Euro pro Einwohner angedacht. Nach Vereinsgründung und Sommerpause sollen im September die Planungen beginnen und erste Rückhalte- und Versickerungsmaßnahmen angegangen werden. Derzeit vertritt die ARGE gut 100.000 Einwohner und ein Gebiet von 544 Quadratkilometer, Ziel sind 260.000 Einwohner und 1640 Quadratkilometer, somit ein Gebiet, das halb so groß wie das Saarland ist. 16 Kommunen, die Hälfte davon aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, haben den Beitritt bereits beschlossen, Königsmoos noch nicht mitgezählt.

Bürgermeister bilden den Vorstand der ARGE „Solidarischer Hochwasserschutz“

Im Vorstand der ARGE werden die Bürgermeister sitzen, es wird ein geschäftsführender Vorstand aus sechs Personen gewählt, die Geschäftsführung soll sich um Planung, Organisation, Kommunikation und Fördermittel kümmern, im Kuratorium sind Politiker beratend tätig, im regionalen Fachbeirat das Wasserwirtschaftsamt und Hochschulen, unter anderem Lehrstühle aus München und Erlangen. „Es geht darum, Wasser nicht nur abzuleiten, sondern mit dieser wertvollen Ressource besser umzugehen“, fasste Assenbrunner zusammen. Ein Wassermanagement kümmere sich nicht nur um Starkregen und Hochwasser, sondern auch um Hitze und Dürre in den Phasen dazwischen.