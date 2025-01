In der Nacht auf Sonntag landete ein 38-Jähriger im Polizeigewahrsam in Neuburg. Zuvor war es in Königsmoos zu einem Streit zwischen mehreren stark alkoholisierten Personen gekommen. Auch nach dem Eintreffen der Polizei wollte sich einer der Beteiligten nicht beruhigen und drohte stattdessen mit Straftaten. Daher sahen sich die Beamten gezwungen, ihn mitzunehmen. (AZ)

