68-jährige Fahrradfahrerin verletzt sich bei Unfall

Am Montag gegen 18.20 Uhr fuhr eine 68-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt mit ihrem Fahrrad in Kasing auf der Theißinger Straße in Richtung Tholbath. Kurz vor dem Ortsende wollte sie von der Fahrbahn aus nach links abbiegen, um so auf den für beide Richtungen freigegebenen Radweg zu gelangen. Beim Einordnen nach links wurde sie von einem nachfolgenden 25-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, erfasst, als dieser die 68-Jährige mit seinem Auto überholte. Die 68-Jährige stürzte zu Boden, als es zu einem Anstoß des Fahrradlenkers mit dem rechten Außenspiegel des Autos kam, und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

