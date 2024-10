Lastwagenfahrer wird beim Entladen schwer verletzt

Ein 56-jähriger Kraftfahrer aus Baden-Württemberg befand sich am Montag gegen 8.30 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Einsteinstraße in Kösching. Er stand neben seinem Sattelzug, als sein Auflieger entladen wurde. Als ein ebenfalls 56-Jähriger aus Ingolstadt die auf dem Auflieger geladenen Metallboxen mit seinem Gabelstapler von der Ladefläche hob, fiel eine Gitterbox nach links herunter und die auf der Gitterbox befindliche Holzpalette ebenfalls. Die Holzpalette fiel gegen den Kopf des Kraftfahrers und verletzte diesen schwer, berichtet die Polizei. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

Betriebsgelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kösching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzpalette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis