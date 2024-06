Der Landkreis ist beim Hochwasser geteilt – aber er steht zusammen

Plus Schrobenhausen erlebt ein Jahrhunderthochwasser. In Neuburg wird es kaum Schaden geben. So unterschiedlich die Lage ist, so wichtig ist die Zusammenarbeit der Helfer.

Die Notlage im Landkreis könnte nicht unterschiedlicher sein: Während in Schrobenhausen die Menschen ein Hochwasser ungeahnten Ausmaßes erleben, kommen die Neuburger nahezu glimpflich davon. In Schrobenhausen hat es innerhalb von 72 Stunden 185 Liter pro Quadratmeter geregnet - normal sind 90 Liter im Monat. Es ist eine Naturkatastrophe, die in diesem Umfang nicht zu ahnen war.

Einen Hochwasserschutz wie in Neuburg hat man in der Lenbachstadt nicht. Warum, das wird in den kommenden Wochen eines der bestimmenden Themen sein. Doch soweit ist man noch nicht. Noch geht es darum, die akute Lage zu bewältigen. Und das gelingt auch deshalb, weil Neuburg technisch gesichert ist - und es auch bleibt. So können seit Samstagabend die Einsatzkräfte aus Neuburg anderswo im Landkreis helfen - erst in Schrobenhausen, später bis nach Pfaffenhofen oder Manching. Dass die Zusammenarbeit der Blaulicht-Einheiten mit BRK und THW landkreisweit und auch in der gesamten Region 10 funktioniert, ist bewiesen.

