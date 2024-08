Müll am Bucherturm: „Die Schmutzfinken sollten sich schämen“

Da hätten wir in Neuburg einen wunderschönen innerstädtischen Platz. Man stelle sich nur einmal vor, was am Sèter Platz alles möglich wäre, wenn jeder mit der öffentlichen Fläche pfleglich umgehen würde. Gemütliche Sitzflächen, Grünflächen laden zum Picknick ein, Kinder spielen auf Rutsche und Schaukel, die Eltern sitzen zwischen den Pflanzen und genießen die gemeinsame Zeit. Wer möchte, verbindet den Aufenthalt mit einem Besuch im Bücherturm - ein perfektes Areal für die ganze Familie also.

Eigentlich klingt das gar nicht so weit hergeholt, gäbe es da nicht immer wieder Personen, die durch puren Egoismus und Rücksichtlosigkeit dem Platz einen schlechten Ruf verschaffen. Es ist nicht cool, seinen Müll liegenzulassen, es hat nichts mit „Erwachsen-Sein“ zu tun, in der Nähe von Kindern Drogen zu konsumieren. Und vor allem ist es armselig, durch das eigene Fehlverhalten allen anderen Bürgern einen schönen Aufenthalt an diesem Platz zu verderben. Ist es zu viel verlangt, seinen eigenen Müll mit nach Hause zu nehmen und respektvoll mit einem öffentlichen Areal umzugehen? Die Schmutzfinken sollten sich schämen!

Sèter Platz in Neuburg: Schmutzfinken zerstören Aufenthaltspotenzial

Wie würden wir uns doch alle freuen, durch die Gassen unserer Innenstadt zu schlendern und dazwischen immer wieder Plätze zu finden, in denen man einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Die Plätze dazu haben wir, nun fehlt lediglich das entsprechende Verhalten aller Menschen, die sich dort aufhalten. Bei einem respektvollen Umgang gibt es keine Verlierer, das sollte sich der ein oder andere ins Gedächtnis rufen.