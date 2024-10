Aufregung um Flüchtlingsunterkunft in Schrobenhausen: Kühle Reaktion aus München

Die geplante Unterkunft für anerkannte Geflüchtete in der Innenstadt ist weiterhin Stadtgespräch in Schrobenhausen - und beschäftigt weiter die Lokalpolitik. Vergangene Woche hatte sich Landrat Peter von der Grün in einem scharf formulierten Brief an die Regierung von Oberbayern gewandt und gegen die Entscheidung protestiert. Darauf folgte nun eine ebenso deutliche Antwort aus München. Derzeit deutet nichts auf eine einvernehmliche Lösung hin, die Stadt hat die Hoffnung darauf aber noch nicht aufgegeben. Eine große Rolle könnte der Bauträger dabei spielen.

