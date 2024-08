Fahrer entkommt mit 150 Stundenkilometern der Polizei

Ohne Licht, aber mit 150 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer im oberbayerischen Karlshuld in der Nacht vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei Neuburg mitteilte, wollte eine Streife den Wagen, in dem zwei junge Männer saßen, kontrollieren. Als der Streifenwagen wendete, habe der Fahrer Vollgas gegeben und sei davongerast. Dabei habe er innerorts eine Geschwindigkeit von mehr als 150 Kilometer in der Stunde erreicht und zeitweise auch das Licht ausgeschaltet.

Wenig später fand die Polizei das Auto - abgesperrt hinter einem Friedhof im benachbarten Neuschwetzingen. Nach den beiden Insassen suchte die Polizei mit weiteren Streifenkräften und auch mit Hunden, war jedoch zunächst erfolglos. Den Fahrer erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, hieß es. Das Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt sichergestellt.(AZ)