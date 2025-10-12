Dult, Krammarkt, Marktsonntag: Zahlreiche Besucher trotz grauen Wolken in der Innenstadt

Es ist mittlerweile eine lieb gewonnene Tradition in Neuburg. Ein Herbstwochenende gehört ganz den Händlern und Fieranten, wenn Dult, Krammarkt und der verkaufsoffene Sonntag die Straßen der Innenstadt beleben. Auch in diesem Jahr lockt die Dreifaltigkeit des besonderen Einkaufserlebnisses zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Stadtzentrum. Zwischen Schrannenplatz und Oswaldplatz ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Während die Dult schon seit Donnerstag ihre Türen geöffnet hatte, schloss sich am Sonntag also der Krammarkt an, ab 13 Uhr öffneten dann auch die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. So verschmolzen die Innenstadt-Läden mit den vielen Buden, welche die Händler des Krammarktes in den Einkaufsstraßen aufgebaut hatten. An über 40 Ständen wurden - wie aus den vergangenen Jahren bestens bekannt - wieder die unterschiedlichsten Alltagshelfer, Lebensmittel und Modestücke verkauft.

Krammarkt, Dult und Marktsonntag füllen die Neuburger Einkaufsstraßen

Egal, ob man sich lieber für die bevorstehenden Wintermonate mit Wollsocken eindecken wollte oder doch lieber exotische Gewürze in die heimische Küche mitbringen will, der Krammarkt lädt jedes Jahr aufs Neue wieder zum Bummeln und Schlendern ein. Wie wäre es mit einem erfrischenden Matcha-Smoothie, gehäckelten Portmonnaies, Geldbeuteln aus Leder oder auch einem Stück aus der Kollektion des sogenannten Magnetschmucks? Zu finden natürlich am Neuburger Marktsonntag.

Wenig verwunderlich also, dass sich Hunderte Menschen das Erlebnis nicht entgehen lassen wollten. Und so nahmen die Besucherzahlen im Laufe des Nachmittags stetig zu, spätestens ab 13 Uhr, als auch die Geschäfte ihre Türen aufschlossen, drängten sich immer mehr Menschen durch die Gassen. Das Karussell drehte sich am Schrannenplatz in Dauerschleife und der ein oder andere versuchte sein Glück an der Schiebude oder beim Büchsenwerfen.

Icon vergrößern Sammeln für die deutschen Kriegsgräber: (von links) Stabsfeldwebel Thomas Hatzinger, Major David Graf, Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, Kommodore Jürgen Schönhöfer, Oberstleutnant a.d. und Vertreter vom Volksbund Dieter Oberbeck und Oberstleutnant Christian Blohm. Foto: Anna Hecker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sammeln für die deutschen Kriegsgräber: (von links) Stabsfeldwebel Thomas Hatzinger, Major David Graf, Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, Kommodore Jürgen Schönhöfer, Oberstleutnant a.d. und Vertreter vom Volksbund Dieter Oberbeck und Oberstleutnant Christian Blohm. Foto: Anna Hecker

Das nutzen auch ein paar Gruppen, um etwas für den guten Zweck zu tun. So hatten sich mehrere aktive und ehemalige Bundeswehrler rund um zweiten Bürgermeister Johann Habermeyer und Kommodore Jürgen Schönhöfer zur Mission gemacht, für die Pflege der deutschen Kriegsgräber zu sammeln. Stabsfeldwebel Thomas Hatzinger, Leiter der Sammelaktion, freut sich über jede Münze, die in den kleinen Büchsen landet. „Es geht uns um die Erhaltung der Erinnerungskultur und um ein Zeichen für den Frieden“, so Hatzinger. Noch bis zum 1. November läuft die Sammelaktion, „wir hoffen, dass die Leute auch spendabel sind, wenn wir in den kommenden Wochen Straßenaktionen durchführen und an der ein oder anderen Haustür klingeln“, sagt Hatzinger.

Guter Zweck steht beim Marktsonntag in Neuburg im Fokus

Eine Straße weiter stehen Kinder und Tiere im Fokus. Dort teilen sich Christel Aschenbrenner und Karin Hofmann einen Stand. Aschenbrenner häkelt für das Kinderheim in Schrobenhausen liebevolle Stücke, unter anderem einzigartige Pumucklfiguren. „Das Kinderheim hat es beim Hochwasser so schwer getroffen, da wollte ich auf jeden Fall helfen“, so Aschenbrenner.

Icon vergrößern Die liebevoll gehäkelten Pumuckl-Figuren sind alle ein Unikat. Christel Aschenbrenner stellt sie in Handarbeit her. Foto: Anna Hecker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die liebevoll gehäkelten Pumuckl-Figuren sind alle ein Unikat. Christel Aschenbrenner stellt sie in Handarbeit her. Foto: Anna Hecker

Hofmann unterstützt den Hospizverein in Ingolstadt und den Verein „Katzen helfen Katzen“. Auf ihrem Tisch kleine Figuren zur Dekoration für innen und außen und ein kreatives Hexenhäuschen, aus dessen Kamin sogar der Rauch aufsteigt. Hier wird für panierte Spinnenbeine oder Fledermausbraten geworben. Alles mit einem Augenzwinkern, versteht sich! Die Objekte der beiden Damen spiegeln die vielen Stunden an Arbeit wider, und das Herzblut, das eingebracht wird, um mit dem Verkaufsstand etwas Gutes tun zu können. „Wir sind wirklich über jeden Beitrag dankbar“, betonen Aschenbrenner und Hofmann.

Icon vergrößern Christel Aschenbrenner (links) und Karin Hofmann teilen sich zum zweiten Mal einen Stand beim Krammarkt. Mit ihren handgefertigten Unikaten setzen sie sich für Kinder und Katzen ein. Foto: Anna Hecker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christel Aschenbrenner (links) und Karin Hofmann teilen sich zum zweiten Mal einen Stand beim Krammarkt. Mit ihren handgefertigten Unikaten setzen sie sich für Kinder und Katzen ein. Foto: Anna Hecker

Genug Menschen waren auf jeden Fall unterwegs, um für den guten Zweck einzukaufen. Denn der Marktsonntag mit Krammarkt und Dult war wieder ein voller Erfolg.