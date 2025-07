Erinnerungsstück mit Mehrwert: „Zier und Tand“ macht etwas aus den Schloßfest-Bändchen

Was tun mit dem Schloßfestbändchen, wenn das Fest vorbei ist? Genau diese Frage stellten sich offenbar viele – und daraus entstand eine kreative Idee des Zier und Tand Teams aus Bergheim. Sie machen aus den Einlassbändern des Schloßfests 2025 kleine Erinnerungsstücke zum Anstecken. Die Aktion kam spontan, aber genau zum richtigen Zeitpunkt – und wurde in den sozialen Medien begeistert aufgenommen.

„Viele haben sich beschwert, dass man das Band nur am Handgelenk tragen kann“, so das „Zier und Tand“-Team. „Gleichzeitig haben wir so viele liebe Kundinnen und Kunden gehabt, dass wir gerne etwas zurückgeben wollten.‘“ Entstanden ist ein kostenloser Service, bei dem aus dem Band ein Anhänger gefertigt wird – aus Filz und mit Schlaufe für den Gürtel, auf Wunsch sogar mit Glöckchen. So entsteht ein individuelles Stück Erinnerung, das sich auch beim nächsten Schloßfest wieder tragen lässt.

Neuburg: Zier und Tand verwandelt Schloßfestbändchen in kreative Erinnerungsstücke

Die Idee wurde auf Facebook und Instagram zahlreich geteilt und stieß auf durchweg positive Reaktionen. Viele haben bereits nachgefragt oder ihre Bändchen abgegeben. Wer mitmachen möchte, kann sein Schloßfestband in einer verschließbaren Tüte mit Kontaktdaten bei „Zier und Tand“ im Laden oder privat in Bergheim abgeben.

Am 17. Juli ist das Team wieder persönlich im Laden vor Ort und freut sich auf alle, die vorbeikommen, ein Schloßfestbändchen mitbringen oder einfach neugierig auf die Aktion sind. Jede und jeder, der mitmacht, trägt dazu bei, aus einem kleinen Stück Stoff ein persönliches Erinnerungsstück zu machen – wie mit den sehr beliebten Holzplaketten, die bis 2023 als Schloßfest-Ticket galten.