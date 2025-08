Liedkunst, Sonaten, Präludien bestimmen das Eröffnungskonzert der Sommerakademie

Wie beglückend es sein kann, wenn unterschiedliche Einflüsse der Musik aus Europa und China aufeinander treffen, wurde beim überaus glanzvoll gestalteten Eröffnungskonzert der 47. Neuburger Sommerakademie deutlich. Auf der Bühne standen die herausragenden Dozenten des Bereichs Klassik Alexander Suleiman (Leitung, Cello), Irma Issakadze (Klavier), Nina Karmon (Solo- Violine), Kristin von der Goltz (Cello) Valentin Lanzrein (Gesang), Yu Chuan (Erhu) sowie den beiden ausgezeichnet agierenden Korrepetitoren Tomoko Nishikawa und Heiko Stralendorff (Klavier).

Das Programm unter der Regie des künstlerischen Leiters Alexander Suleiman war überaus vielseitig angelegt. So erfüllten virtuos angelegte Capricen, reich verzierte Sonaten, melancholisch stimmende Charakterstücke, Liedgut der Romantik sowie Werke aus China den gut besuchten Kongregationssaal.

Höchst präzise und elegant intonierte die in Leipzig lehrende Violin-Solistin und weltweit gefragte Musikerin Nina Karmon im ersten Teil des Abends, bei der „Sonate, op. 18, für Violine und Klavier“ von Richard Strauss sehr versiert begleitet von Tomoko Nishikawa (Klavier). Auftritte mit renommierten Orchestern führten Nina Karmon in große Konzertsäle in aller Welt. Neben ihrer solistischen Tätigkeit widmet sie sich leidenschaftlich der Kammermusik. 2008 rief sie das Kammermusikfestival auf Burg Schaubeck ins Leben.

Berührende Klänge in Neuburg: Dozentenkonzert Klassik eröffnet die Sommerakademie

Die in unserer Region bestens bekannte Pianistin Irma Issakadze beeindruckte im Verlauf des kurzweilig angelegten Konzertes mit drei Präludien von Johann Sebastian Bach, die sie technisch versiert, mit Leidenschaft und in solider Abstimmung präsentieren konnte. Kristin von der Goltz (Cello) gab sich solistisch prägnant, vor allem bei einer Fantasie aus der Feder von Fanny Hensel. Im Rahmen der Woche der Alten Musik wird sie in Neuburg am Barockcello zu erleben sein.

Liedvertonungen von Johannes Brahms (Feldeinsamkeit, Sommerabend, Mainacht, u.a.) sehr eindringlich und klangintensiv intoniert von Valentin Lanzrein, sorgten - bei bester Begleitung durch Heiko Stralendorff (Klavier) - für viel Abwechslung im Konzertverlauf.

Eröffnungskonzert der Neuburger Sommerakademie zeigt seltenes Instrument

Erstmals bei der Sommerakademie ist der aus China stammende Musiker Yu Chuan (Erhu - Röhrenspießlaute) zu Gast. Im erlesenen Zusammenspiel mit Alexander Suleiman (Cello) und Heiko Stralendorff (Klavier) zeigte er wahre Kunst auf diesem so schwer spielbaren, in China geläufigen Instrument, das lediglich aus zwei Saiten besteht. Mit zeitgenössischen Werken aus seiner Heimat („Wang Ning Mei- Wang Liping“,“ „Erquan Yingyue“ „Racing Horse“) sowie dem berühmten „Csardas“ von Monti erfreute er das spürbar begeisterte Publikum, das mehrere Zugaben forderte.

Musik mit all den unterschiedlichen Stilen ist ohne Zweifel die Sprache, die verbindet, vor allem dann, wenn herausragende Dozenten auf derart eindrucksvolle Weise konzertieren. Und wo sonst werden musikalische Begegnungen in so bemerkenswerter Weise offenbar, wie bei dieser, einmal mehr international besetzten Neuburger Sommerakademie.