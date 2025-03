Sabrina Martin aus Königsmoos entwickelt Rezept für ein Weißbier-Tiramisu

Weißbier statt Kaffee? Auf diese verrückte Idee ist Sabrina Martin aus Königsmoos gekommen, als sie an einem neuen Rezept für einen Nachtisch tüftelte. Das ist ihr so gut gelungen, dass sie es an die Redaktion des „Zuckerguss“-Backmagazin der Augsburger Allgemeine sendete. Mit Erfolg: Martin schaffte es mit ihrem Weißbier-Tiramisu in die neueste Ausgabe.

Sabrina Martin backt leidenschaftlich gern und probiert gerne Neues aus. Das Weißbier-Tiramisu ist ihre neueste Kreation, seit Dezember feilt sie am Rezept. „Zum Weihnachtsessen gab es das Tiramisu auch“, sagt sie. Zum Tränken der Löffelbiskuits nutzt Martin nicht wie üblich Kaffee, sondern dunkles Weißbier. Dazu kommt das Getränk in kleinen Mengen auch in die Sahne-Mascarponecreme. Laut Martin würde diese durch die Hefe im Bier deutlich fluffiger werden als im herkömmlichen Rezept.

Weißbier statt Kaffee: Eine neue Zutat macht aus einem Klassiker ein ganz neues Tiramisu

Außerdem verwendet ihr Rezept keine rohen Eier, aus persönlicher Vorliebe der Bäckerin. Bei der Menge des Bieres ist Fingerspitzengefühl gefragt, 200 bis 250 Milliliter Weißbier seien laut Martin die Obergrenze für ein zusammenhaltendes Dessert. Im Grunde kann für das Rezept jedes Bier benutzt werden, Martin gibt allerdings Tipps. Bei einem solchen Rezept gehe es darum, ein möglichst geschmacksintensives, allerdings gleichzeitig ein wenig herbes Bier zu verwenden. Daher eignen sich laut Martin ein helles Bier ähnlich wenig wie etwa ein Pils. Sie überlegt auch, in Zukunft eine Variante mit Starkbier zuzubereiten.

Im NR-Geschmackstest schneidet das Weißbiertiramisu von Martin gut ab. Das Tauschen von Kaffee und Weißbier funktioniert erstaunlich gut, da der bittere Geschmack des Kaffees auch vom Weizen gedeckt wird. Bis auf die hellere Farbe der Löffelbiscuits schmeckt das Tiramisu fast deckungsgleich zu einem Konventionellen, da der Hauptfokus auf der gleichbleibenden Creme liegt, der auch etwas Kaffee hinzugefügt werden kann. Für Kinder ist der Nachtisch nichts, allerdings für Feiern schnell gemacht und ein echter Hingucker.

Weißbier-Tiramisu von Sabrina Martin:



Zutaten: 500 ml Sahne, 500g Mascarpone, 1 Msp. Zimt, 3EL Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 200g Löffelbiskuits, 250ml dunkles Weißbier, etwas Kakaopulver

Zubehör: Auflaufform

Die Sahne steif schlagen. Mascarpone, Zimt, Zucker und Vanillezucker verrühren. Die Mascarponemasse anschließend portionsweise unter die Sahne rühren. Eine Auflaufform mit einer Lage Löffelbiskuits auslegen und mit etwas Weißbier beträufeln. Darüber eine Schicht Mascarponemasse verstreichen. Den Vorgang wiederholen. Mit der Creme abschließen und das Ganze mit Kakao bestreuen. Das Biertiramisu ca. 3h im Kühlschrank ziehen lassen.