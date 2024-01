Schlechter Scherz? Vermeintliche Schüsse lösen einen Großeinsatz aus

19 Polizeistreifen und ein Hubschrauber suchten am Dienstag in Schernfeld nach einem Mann, der mehrmals mit einer Waffe geschossen haben soll.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr rief ein Mann bei der Polizei in Eichstätt an und berichtete, dass in Schernfeld (Kreis Eichstätt) ein Mann mit einer Handfeuerwaffe unterwegs sei. Angeblich seien im Bereich des Friedhofs bereits mehrere Schüsse gefallen. Der Anrufer beschrieb den angeblichen Täter als etwa 40-jährigen, rund 1,75 Meter großen Mann, der mit einem grünen Pulli und einer schwarzen Mütze bekleidet sei. Aktuell sitze er selbst im Auto und halte Kontakt zu dem Unbekannten.

Zahlreiche Streifen der Polizei und ein Hubschrauber rückten wegen der Schüsse nach Schernfeld aus

Innerhalb kürzester Zeit waren 19 Streifen der Polizei und ein Hubschrauber vor Ort und entdeckten - nichts. Trotz einer großräumigen Absuche gab weder von einem angeblichen Täter noch vom Anrufer die kleinste Spur.

Auch eine Befragung der Anwohner ergab keine Hinweise auf Schüsse, die abgefeuert worden sein sollen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, schließt aber mittlerweile auch nicht mehr aus, dass es sich um einen "schlechten Scherz" gehandelt haben könnte.

Die Polizeiinspektion Eichstätt bittet unter der Nummer 08421/9770-0 um Hinweise auf Personen, die sich am Dienstagnachmittag recht auffällig in Schernfeld verhalten haben. (rilu)