Baum, Feld, Gras: Innerhalb von zwei Stunden brennt es dreimal

Dreimal hat es am Mittwoch im nördlichen Kreis Pfaffenhofen gebrannt, und das nahezu im Stundentakt. Doch die Brände waren recht schnell in den Griff zu bekommen, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Bei Arbeiten mit einem Bunsenbrenner fing ein Baum in Wolnzach Feuer

Zunächst hatte gegen 11.30 Uhr ein Baum in Wolnzach gebrannt. Ursache für das Feuer dürften wohl Arbeiten mit dem Bunsenbrenner gewesen sein. Wegen des starken Rauchs bestand anfangs die Befürchtung, dass das Feuer möglicherweise bereits auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses übergriffen haben könnte, was allerdings nicht der Fall war. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Eine Stunde später hat dann ein Feld südlich von Ernsgaden gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits eine Fläche von mehr als 400 Quadratmetern auf dem abgeernteten Getreidefeld in Flammen. Ursache war vermutlich eine Selbstentzündung. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden.

In Ebenhausen-Werk brannte eine Grünfläche

Nach diesem Einsatz dauerte es wiederum nur eine Stunde, bis die Feuerwehr in Ebenhausen-Werk gegen 13.30 Uhr ausrücken musste. Hier waren auf einer Grünfläche rund acht Quadratmetern Gras in Brand geraten. Eine Anwohnerin konnte das Feuer aber bereits weitgehend selbst löschen. Vor Ort wurden am Boden einige Glasflaschen und -scherben gefunden, die wohl das Feuer ausgelöst haben dürften. Ein Schaden ist nicht entstanden. (AZ)