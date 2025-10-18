Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen erholt sich finanziell

Als Markus Poppler im März 2024 die Geschäftsführung des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen übernahm, war die Stimmung alles andere als optimistisch. Politisch stritt man sich um die Frage, wer mit der Klinik kooperieren kann und will und wie schnell ein solcher Zusammenschluss fixiert werden muss. Ohne Partner, war damals so mancher Kommunalpolitiker überzeugt, sei das Haus in naher Zukunft dem finanziellen Tode geweiht. Und als Poppler in seinen ersten Monaten die Geschäftsbücher prüfte und daraufhin feststellte, dass es im Finanzierungsplan eine Lücke von zwei Millionen Euro gibt, stand für einige Kreisräte fest: Wenn sich jetzt nicht sofort etwas tut, macht das Krankenhaus dicht.

So einfach funktioniert das natürlich nicht. Nichtsdestotrotz stand außer Frage, dass sich im Betrieb des Kreiskrankenhauses etwas ändern muss. Weniger Kosten, mehr Erlöse - und am Ende weniger Defizit, das der Landkreis als Träger des Hauses bezahlen muss. Was einfach klingen mag, ist im Gesundheitswesen eine hohe Kunst. Doch wie seinen Ausführungen im Gesundheitsausschuss des Kreistages am Donnerstag zu entnehmen war, ist es ihm gelungen, in nur eineinhalb Jahren das wirtschaftliche Ergebnis zu verbessern, wobei es ihm mehrfach wichtig war zu betonen: „Das ist nicht meine Leistung, sondern die des gesamten Teams.“

Poppler hat jede Abteilung des Krankenhaus-Konzern, zu dem neben der Klinik auch das Geriatriezentrum, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und eine kleine Service GmbH gehören, umgedreht und auf ihre Rentabilität hin geprüft. Zu den wesentlichsten Veränderungen gehört, dass das Kreiskrankenhaus als einzige Einrichtung in der Region keine Leiharbeiter mehr hat. Pflegekräfte, die über eine Zeitarbeitsfirma beschäftigt werden, kosteten dem Krankenhaus rund dreimal so viel wie eigene Angestellte. „Das war ein siebenstelliger Betrag“, sagte Poppler. Auch unter den Ärzten gab es einen Wechsel: Zwei leitende Mediziner haben das Haus verlassen und wurden bereits ersetzt. „Ein Arzt kann ganz entscheidend zur Effizienz eines Hauses beitragen“, begründete der Geschäftsführer den Schritt.

Poppler investiert in Schrobenhausen: Neue Betten und Privatstation für mehr Komfort

Das Krankenhaus ist besser denn je auslastet, durch Optimierungen von Betriebsabläufen wurden Kosten gespart und Erlöse um 7,6 Prozent gesteigert, „was für ein Krankenhaus erheblich ist“, betonte Poppler. An diesen Stellschrauben soll auch weiterhin gedreht werden, indem etwa mehr komplexe Fälle in Schrobenhausen behandelt werden, die höher vergütet werden. Poppler hat aber auch investiert, unter anderem in 65 neue Betten, die auch für die Pflegekräfte eine Verbesserung darstellen, oder in eine neue Privatstation, in der Patienten gegen Aufpreis mehr Komfort und Privatsphäre erhalten. Unterm Strich wird am Ende dieses Jahres für das Krankenhaus wohl ein Defizit von nicht ganz 6,6 Millionen Euro stehen. Vor Popplers Antritt lag das Jahresergebnis 2023 bei 7,3 Millionen Euro.

Auch im Geriatriezentrum soll das Ergebnis verbessert werden. 906.000 Euro Minus wurden Ende 2024 noch in der Einrichtung gemacht, nachdem die Außenstelle in Ingolstadt wegen des zunehmenden Kostendrucks geschlossen werden musste. Ende dieses Jahres soll sich der Verlust auf 726.000 Euro reduzieren. Poppler setzt in diesem Bereich unter anderem auf den Ausbau der Mobilen Geriatrische Reha, bei der Patienten ihre Rehabilitationsmaßnahmen zu Hause erhalten. Die Plätze wurden zuletzt von 30 auf 50 erhöht und nach der Vorstellung von Poppler soll das Angebot perspektivisch zum „größten in Bayern werden“. Ab 2027 bekommt die Geriatrie in Neuburg auch mehr Platz. Wo jetzt noch Intensivpflegepatienten ihr Zuhause haben, sollen dann zwölf weitere Betten für eine bessere Auslastung sorgen. Die AIB baut derzeit in Oberhausen ein neues Gebäude für Demenzkranke und Menschen, die eine 24-Stunden-Betreuung benötigen.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Zukunft auch ohne Zusammenschluss denkbar

Alles in allem sollen das Kreiskrankenhaus und seine Einrichtungen bis Jahresende bei einem Defizit von 6,7 Millionen Euro landen, vergangenes Jahr waren es noch acht Millionen. „Das sind ermutigende Aussagen“, bilanzierte Landrat Peter von der Grün. Kreisrätin Inge Eberle war erstaunt, „was man mit ein paar Stellschrauben erreichen kann“, und Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi nannte es eine „große Leistung“, dass trotz zunehmender Ambulantisierung die Auslastung des Krankenhauses gesteigert werden konnte.

Die unerwartet positive Entwicklung stärkt auch das Selbstbewusstsein des Hauses. „Wir sind jetzt absolut zuversichtlich, dass das Kreiskrankenhaus auch allein überleben kann“, sagt Tabrizi, der in Schrobenhausen Chefarzt der Akutgeriatrie ist. Ein möglicher Zusammenschluss mit einem anderen Haus wird nach wie vor nicht ausgeschlossen, „sollte sich dadurch für uns ein Vorteil ergeben“, schränkt er ein.