Neuburg

07:47 Uhr

Kritik von Neuburger Arzt: Waren Corona-Impfungen wirklich ein Erfolg?

Plus Seit dieser Woche steht ein neuer Corona-Impfstoff zur Verfügung. Doch inwiefern war die abgelaufene Impfkampagne ein Erfolg? Mediziner in Neuburg sind sich uneinig.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die kalte Jahreszeit steht an. Und wieder einmal rückt das Coronavirus in den öffentlichen Fokus. Beschränkungen wie in den vergangenen Jahren sind zwar kein Thema mehr. Dafür steht seit dieser Woche ein neuer Corona-Impfstoff zur Verfügung, angepasst an aktuelle Virusvarianten. In Neuburg gehen die Experten-Meinungen zu diesem Thema, auch rückblickend auf die durchgeführte Impfkampagne, weit auseinander, selbst unter Medizinern.

Deutschlands oberster Gesundheitshüter, Minister Karl Lauterbach ( SPD), wirbt einmal mehr für eine Auffrischungsimpfung, insbesondere für Über-60-Jährige und gefährdete Gruppen. "Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit", betonte Lauterbach auf einer Pressekonferenz am Montag, und ließ sich öffentlichkeitswirksam selbst boostern. Auch Dr. Uli Kurutz, Sprecher der Hausärzte in Neuburg, spricht sich mit Blick auf gefährdete Gruppen für eine Auffrischung der Immunisierung aus. "Es gibt nichts, was mehr Schutz bietet, wir haben keine Alternative", sagt der Mediziner, der sich als "Freund der Impfungen" bezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen