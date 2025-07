Fußball-Spielgruppentagung: Wenn künstliche Intelligenz die Pläne schreibt

Günther Behr ist an diesem Dienstagabend froh, dass im Sportheim Joshofen so viel Platz ist, wie er sagt. Platz, den der Kreisspielleiter für „seine“ Teams braucht, denn die Vertreter der Teams aus Kreisliga Ost, Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse haben sich versammelt und wollen über die kurz bevorstehende Saison 2025/26 informiert werden. Was ist neu? Wie sieht der Rahmenterminplan aus? Aber auch: wie fair waren die Spiele in der vergangenen Saison?

Icon Vergrößern Peter Winter lieferte die Zahlen des Sportgerichts. Foto: Michael Kienastl Icon Schließen Schließen Peter Winter lieferte die Zahlen des Sportgerichts. Foto: Michael Kienastl

Unterstützt wurde Behr dabei von Peter Winter (Kreissportgericht), Manfred Häckel (Stellvertretender Schiedsrichterobmann) und Thomas Künzel (Kreisvorsitzender). Zuvor wurden jedoch noch Teams für die vergangene Saison geehrt. Meister wurden DJK Gebenhofen-Anwalting (Kreisklasse Aichach), SpVgg Joshofen-Bergheim II (B-Klasse Neuburg), BSV Berg im Gau (Kreisklasse Neuburg), SpVgg Joshofen-Bergheim (Kreisliga Ost), FC Staudheim (A-Klasse Neuburg) und SC Ried (AIC Reserve). Als fairste Teams wurden ausgezeichnet: Sport-Freunde Bachern, DJK Gebenhofen-Anwalting, BSV Neuburg II, BSV Berg im Gau, FC Staudheim, DJK Langenmosen und SpVgg Joshofen-Bergheim.

Für die Klub-Vertreter gab es Lob ob der fairen Spielweise

Vergleichsweise fair lief die vergangene Saison ab: „Wir sind da in anderen Regionen schon anderes gewohnt, hier klappt es wunderbar“, lobte Häckel die Klub-Vertreter. Die Zahlen dazu lieferte Peter Winter. So gab es mit 489 Fällen Sportgerichtsfällen knapp 40 mehr als in der vergangenen Saison, wovon alleine 144 auf die Rote Karten und 124 auf nicht angetretene Teams entfielen. Speziell Letzteres beschäftigt sowohl Behr, als auch Winter: „Ich glaube, die Vereine lernen da einfach nichts mehr.“ Dass es insgesamt lediglich fünf Berufungen gab, spreche für „eine gute Zusammenarbeit und meist angemessene Urteile“. Anschließend wies Häckel auf die wichtigsten neuen Regelungen in der kommenden Saison hin:

Acht-Sekunden-Regel: Das ist die größte Änderung, Häckel nennt sie „gewöhnungsbedürftig“. Fortan dürfen Torhüter den Ball acht Sekunden mit der Hand oder mit dem Arm kontrollieren. Der Schiedsrichter zeigt die letzten fünf Sekunden als Countdown mit der Hand an. Hält der Torwart den Ball dann immer noch fest, gibt es eine Ecke für das gegnerische Team. Ausnahmen soll es nur geben, wenn der Keeper am Abschlag gehindert wird, etwa durch einen gegnerischen Stürmer. Bisher hatte der Torhüter zwar lediglich sechs Sekunden Zeit, um den Ball freizugeben, allerdings wurden Überschreitungen selten geahndet.

Icon Vergrößern Stellvertretender Schiedsrichterobmann Manfred Häckel klärte über die neuen Regeln auf. Foto: Michael Kienastl Icon Schließen Schließen Stellvertretender Schiedsrichterobmann Manfred Häckel klärte über die neuen Regeln auf. Foto: Michael Kienastl

Schiedsrichterball: Bisher war die Regelung nicht eindeutig definiert, was laut Häckel oftmals für Verwirrungen gesorgt hatte. Ab der kommenden Saison wird der Schiedsrichterball ausnahmslos dort ausgeführt, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Außerdem wird er künftig der Mannschaft zugesprochen, die in Ballbesitz war oder gekommen wäre, sofern dies für den Unparteiischen eindeutig erkennbar ist. Ansonsten erhält den Schiedsrichterball wie bisher das Team, das den Ball zuletzt berührt hat.

Die Änderungen im Fußball-Kreis Augsburg für die Saison 2025/26

Doppelberührung: Wenn der Schütze den Ball beim Schuss versehentlich zweimal berührt – zum Beispiel, indem er sich selbst an das Standbein schießt – und so ein Tor erzielt, wird der Elfmeter fortan wiederholt. Landet der Ball nach dem doppelten Kontakt nicht im Tor, wird wie bisher auf indirekten Freistoß entschieden.

Icon Vergrößern Fußball-Kreisspielleiter Günther Behr stellte unter anderem den Rahmenterminplan vor. Foto: Michael Kienastl Icon Schließen Schließen Fußball-Kreisspielleiter Günther Behr stellte unter anderem den Rahmenterminplan vor. Foto: Michael Kienastl

Rahmenterminplan: Der erste Spieltag der Kreisliga Ost ist für den 2./3. August terminiert. Das Eröffnungsspiel, BC-Aichach gegen SV Echsheim-Reicherstein, findet bereits am Freitag, 1. August statt. Die übrigen Ligen darunter starten am 23./24. August in die neue Saison. Der letzte Spieltag 2025 ist am 22./23. November, nach der Pause geht es im neuen Jahr dann am 14./15. März wieder los. Der letzte Spieltag der Saison für alle Ligen ist schließlich Samstag, 30. Mai 2026. Die Relegationsspiele beginnen ab 2. Juni.

Icon Vergrößern Sie wurden als fairste Teams ausgezeichnet: Vertreter von Sport-Freunde Bachern, DJK Gebenhofen-Anwalting, BSV Neuburg II, BSV Berg im Gau, FC Staudheim, DJK Langenmosen und SpVgg Joshofen-Bergheim (von links). Foto: Michael Kienastl Icon Schließen Schließen Sie wurden als fairste Teams ausgezeichnet: Vertreter von Sport-Freunde Bachern, DJK Gebenhofen-Anwalting, BSV Neuburg II, BSV Berg im Gau, FC Staudheim, DJK Langenmosen und SpVgg Joshofen-Bergheim (von links). Foto: Michael Kienastl

Pilotprojekt: Erstmals wurde für die kommende Saison Spielgruppen und Spielpläne anhand von geografischen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt – als Pilotprojekt bisher nur im Landesverband Schleswig-Holstein und im Fußballkreis Augsburg. Der Bayerische Fußballverband rechnet dadurch mit massiver Kilometereinsparung. So spielt die DJK Brunnen beispielsweise fortan nicht mehr in der A-Klasse Aichach, sondern in der A-Klasse Neuburg und muss fortan nicht mehr wie in der vergangenen Saison etwa die 35 Kilometer nach Obergriesbach bewältigen, sondern maximal 25 Kilometer nach Oberhausen. Über Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse hinweg sollen dadurch über 11.500 Kilometer für die Vereine eingespart werden. Lediglich die Einteilung in der Kreisliga Ost bleibt gleich.