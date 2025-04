Sehenswerte Ausstellung in Neuburg mit dem Titel „über Leben“

Wer Lust auf künstlerische Inspirationen hat und einen ganz neuen Blick auf das geschichtsträchtige Stadtmuseum im Neuburger Weveldhaus werfen möchte, dem sei am Samstag, 12. April, um 14 Uhr die Vernissage „über Leben“ ans Herz gelegt. Zu sehen gibt es dort – im Dialog mit der ohnehin reizvollen Dauerausstellung – Arbeiten der Neuburger Künstlerin Steffi Wanzl-Lawrence. Die Gemälde, Radierungen, Objekte, Licht- und Video-Installationen befinden sich nicht nur in den zwei Sonderausstellungsräumen im Erdgeschoss, sondern verteilen sich auch über die Obergeschosse.

Winzige Pantöffelchen der Prinzessin stehen neben ausrangierten Schuhen

Das Stadtmuseum hat so ein ganz anderes Gesicht bekommen und die Besucher sind regelrecht eingeladen, die zum Teil fast versteckten Arbeiten von Steffi Wanzl-Lawrenze aufzuspüren. Da trifft dann etwa die „Frau mit Kopftuch“ auf das historische Gemälde einer zur Stille aufrufenden Nonne oder das während Corona entstandene Gemälde „Staying home“ und eine Sammlung ausrangierter Schuhe auf die in der Glasvitrine ausgestellten winzigen Pantöffelchen von Prinzessin Amalie.

Steffi Wanzl-Lawrence hat ihre große Werkschau „über Leben“ betitelt und will damit u.a. auch das Überleben von Dingen thematisieren. So finden sich im Erdgeschoss einige mit herrlich bunten Altkleidern bestückte Glasvitrinen – im inspirierenden Dialog mit farbintensiven Malereien aus den verschiedensten Schaffensperioden. Freunde haben Altkleider gesammelt, andere stammen von der Caritas Eichstätt.

Das Überleben mehrerer Säcke Textilien wird so Teil der Ausstellung. Was soll bewahrt werden? Die Künstlerin hat außerdem zahlreiche bunte Kleidungsstücke zur Herstellung von „Figurinen“ - teilweise extra für die Neuburger Ausstellung - genutzt. Mit den z.T. fast gigantisch großen Objekten kann der Betrachter Assoziationen an Totempfähle, Schaupuppen oder vielleicht auch an einen Kostümverleih verbinden. Der Phantasie stehen viele Wege offen. Denn schließlich geht es hier auch über das Leben – der Titel, ein Sprachspiel.

Icon Vergrößern Staying home - Trotz all der Schuhe war Weglaufen während Corona nicht möglich Foto: Elke Böcker Icon Schließen Schließen Staying home - Trotz all der Schuhe war Weglaufen während Corona nicht möglich Foto: Elke Böcker

Daneben sorgt auch das Digitalband „Taiwan is a country“ für nachdenkliche Momente über unterschiedliche politische Systeme und holt damit das Stadtmuseum ein wenig ins Dritte Jahrtausend. In die Ausstellung wird - nach einer Begrüßung durch Stadtmuseumsleiter Dr. Michael Teichmann und den stellvertretenden Bürgermeister Dr. Johann Habermeyer – von S. Wanzl-Lawrence und Dr. Marcus Prell eingeführt. Ein wunderschöner kleiner Katalog liefert kluge Erklärungen zu den überaus sehenswerten Museums-Installationen. Die Ausstellung „über Leben“ dauert bis zum 22. Juni und lohnt sich unbedingt.

Info: Ausstellungsdauer 12. April bis 22. Juni, Öffnungszeiten: Do–So 10 bis 18 Uhr. Die Künstlerin ist anwesend am So 18.05. 12-15 Uhr, So 22.06. 15-18 Uhr oder nach Vereinbarung: swl@swl-atelier.de