800 Meter Kupferkabel von Firma in Reichertshofen gestohlen – Kriminalpolizei Ingolstadt startet Zeugenaufruf

Unbekannte haben in Reichertshofen auf einem Firmengelände in der Dieselstraße rund 800 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt startet nun einen großflächigen Zeugenaufruf.

Täter entwenden 800 Meter Kabel im Wert von 15.000 Euro – Kripo Ingolstadt ermittelt

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, ereignete sich der Diebstahl nach aktuellem Ermittlungsstand bereits am Freitagabend (25. Juli) zwischen 20:30 und 23:30 Uhr. Die Täter schnitten an zwei Stellen den Zaun auf und gelangten so auf das Gelände in der Dieselstraße. Eine Kabelrolle ließen sie später vollständig abgerollt auf einer Wiese hinter dem Firmenareal zurück, von einer zweiten fehlt jede Spur. Der Beuteschaden liegt bei rund 15.000 Euro, dazu kommt ein Sachschaden am Zaun in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernimmt jetzt die Ermittlungen und bittet dringend um Zeugenhinweise unter 0841/9343-0. (AZ)