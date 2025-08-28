Unbekannter stiehlt griechische Landschildkröten

Die Eichstätter Polizei ermittelt derzeit zu einem kuriosen Diebstahl, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Adelschlag zugetragen hat. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, Zutritt zu einem Garten in der Bahnhofsstraße in Adelschlag.

Polizei Eichstätt sucht Zeugen nach Schildkröten-Diebstahl

Dort betrat der unbekannte Dieb ein Gehege mit Schildkröten, entwendete vier der Reptilien und ergriff die Flucht. Die Polizeiinspektion Eichstätt hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/97700 zu melden. (AZ)