Kurioser Polizeieinsatz: Betrunkener Fußgänger auf der A9 unterwegs

Ingolstadt

Kurioser Polizeieinsatz: Betrunkener Fußgänger auf der A9 unterwegs

Eine Streife der Ingolstädter Verkehrspolizei hat am Mittwoch einen 41-jährigen Fußgänger auf der A9 aufgegriffen. Ein Taxi brachte den betrunkenen Mann nach Hause.
    Ein 41-Jähriger war am Mittwoch zu Fuß auf der A9 unterwegs und wurde von der Polizei in Sicherheit gebracht.
    Ein 41-Jähriger war am Mittwoch zu Fuß auf der A9 unterwegs und wurde von der Polizei in Sicherheit gebracht. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Die Verkehrspolizei Ingolstadt hat am Mittwoch einen Fußgänger auf der A9 entdeckt und in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Polizei fiel der 41-Jährige gegen 4.30 Uhr einer Streife auf, als er offensichtlich orientierungslos in Fahrtrichtung Nürnberg auf der Autobahn lief.

    41-Jähriger mit 1,6 Promille zu Fuß auf der A9 bei Ingolstadt unterwegs

    Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 41-Jährige wurde schließlich von der Polizei von der Autobahn gebracht, ein Taxi fuhr den Betrunkenen schließlich nach Hause. (AZ)

