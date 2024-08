Ein rabiater Ladendieb leistet der Polizei Widerstand

Ein 32-jähriger Eichstätter wollte am Mittwoch gegen 11.35 Uhr einen Supermarkt mit einer Ware im Wert von 1.50 Euro ohne zu bezahlen verlassen. Die zufällig in der Harderstraße anwesenden Zivilpolizisten hielten den Ladendieb auf und forderten einen weiteren Streifenwagen an. Der alkoholisierte Mann aus Sierra Leone versuchte daraufhin die Beamten mehrfach zu treten und zu beleidigen.

Ladendieb wehrt sich in Ingolstadt gegen die Polizei

Während der gesamten Zeit, in der sie auf den Streifenwagen warteten, verhielt sich der 32-Jährige laut Polizei unkooperativ und aggressiv. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Mann in eine Haftzelle der Polizeiinspektion gebracht. Gegen den Eichstätter wurde ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls, Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Donnerstagnachmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. (AZ)