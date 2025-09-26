Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Fahranfänger fährt gegen einen Baum

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Fahranfänger fährt gegen einen Baum

Ein junger Mann verliert am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2046 die Kontrolle über seinen Wagen. Er trug leichte Verletzungen davon.
Von Quirin Hönig
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall zwischen Wagenhofen und Stengelheim wurde ein 20-Jähriger leicht verletzt.
    Bei einem Unfall zwischen Wagenhofen und Stengelheim wurde ein 20-Jähriger leicht verletzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein 20-jähriger Fahranfänger ist am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2046 zwischen Wagenhofen und Stengelheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen einen Baum gefahren. Laut einer Mitteilung der Polizei war der junge Mann gegen 23.20 Uhr in Richtung Stengelheim unterwegs und wollte nach rechts in die Kreisstraße ND 13 in Richtung Dinkelshausen abbiegen. Dabei verlor der Fahranfänger aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

    Fahranfänger bei Unfall leicht verletzt

    Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden