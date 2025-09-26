Fahranfänger fährt gegen einen Baum

Ein 20-jähriger Fahranfänger ist am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2046 zwischen Wagenhofen und Stengelheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen einen Baum gefahren. Laut einer Mitteilung der Polizei war der junge Mann gegen 23.20 Uhr in Richtung Stengelheim unterwegs und wollte nach rechts in die Kreisstraße ND 13 in Richtung Dinkelshausen abbiegen. Dabei verlor der Fahranfänger aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Fahranfänger bei Unfall leicht verletzt

Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.