Hier gibt es beim Ferienprogramm noch freie Plätze

Am Samstag, 3. August, können Kids von 10 bis 18 Jahren Schnupperfischen am Joshofener Weiher. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Haus am See in Joshofen. Das Ende der Veranstaltung ist für 12 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind Getränke, Brotzeit, festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und – falls vorhanden – Angelzeug. Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Am Sonntag, 4. August, können Kids von 10 bis 15 Jahren mit dem Neuburger Tauchsportclub Schnuppertauchen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Brandlbad Neuburg, Unterer Brandl 1, das Ende der Veranstaltung ist um 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 11 Euro, mitzubringen sind Gesundheitsnachweis von den Eltern unterschrieben, eigene Flossen, Tauchermaske und Schnorchel. Die Teilnehmer werden gebeten, 20 Minuten vor Beginn vor Ort zu sein. Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Gemeinde Karlshuld:

Samstag, 3. August, können Kinder von 3 bis 7 Jahren Abenteuer mit den Ponys erleben. Treffpunkt ist um 17 Uhr in Karlshuld, Unterer Kanal 30b. Das Ende der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 26 Euro, mitzubringen sind feste Schuhe und ein Getränk. Anmeldungen hierzu sind leider nicht mehr möglich.

Kids von 10 bis 14 Jahren können am Sonntag, 4. August, einen Indoor Boomerang basteln und fliegen. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der kleinen Einfachturnhalle in Karlshuld am Ende der Schulstraße. Das Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Einige wenige Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings ist gute Feinmotorik und präziser Umgang mit einer Bastelschere zwingende Voraussetzungen für die Teilnahme.

Gemeinde Langenmosen:

Ab Montag,5. August, findet an jedem Tag, an dem es regnet, für Kinder von 7 bis 14 Jahren ein Spielenachmittag bei Regen (Rainydays) statt. Treffpunkt ist Montag bis Freitag bei Regen jeweils von 14 bis 17 Uhr im Pfarrsaal in Langenmosen. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos, mitzubringen ist ein Getränk. Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Langenmosen vorgesehen.

Gemeinde Ehekirchen:

Kinder von 8 bis 14 Jahren können am Samstag, 3. August, einen Nachmittag bei der verbringen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Feuerwehrhaus Ehekirchen, Weiherstraße 7. Das Ende der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro, mitzubringen sind Handtuch und Wechselkleidung. Anmeldungen hierzu sind leider nicht mehr möglich.

Am Montag können Kinder von 6 bis 12 Jahren eine Tasche bemalen. Treffpunkt ist von 11 bis 12 Uhr in Ehekirchen-Ambach, Gassenäcker 33. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Einige wenige Anmeldungen sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Ehekirchen vorgesehen.

Am Montag findet für Kids von 14 bis 21 Jahren ein Graffiti Workshop statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr in der Bürgermeister-Braun-Straße hinter der kleinen Turnhalle. Das Ende des Kurses ist um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro, mitzubringen sind eine FFP2 oder FFP-Maske, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille. Anmeldungen hierzu sind noch möglich.

Gemeinde Weichering:

Weiter können Kinder von 5 bis 10 Jahren am Samstag einen Tag bei den Weicheringer Hilfsorganisationen verbringen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Weichering. Das Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos, mitzubringen sind festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung. Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Weichering vorgesehen.