Kinder gehen bei Zeltlager auf Zeitreise

Beim Zeltlager der Katholischen Jugend begaben sich über 100 Kinder auf eine Zeitreise. Ein Betreuer unterbrach eine Weltreise, um dabei zu sein.

Pünktlich zum Start in die Sommerferien hieß es beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend Neuburg-Schrobenhausen (BDKJ) wieder: Zeit für Zeltlager! 41 Betreuer und 107 Kinder und Jugendliche machten sich auf ein Abenteuer in freier Natur. Im Urdonautal bei Wellheim/Konstein verbrachten sie eine Woche voller Spiel, Spaß und Begegnung, mit Workshops, Geländespielen, Lagerfeuer und Gruselpfad. Das Zeltlager stand heuer unter dem Motto: Zeitreise. So begaben sich die Kinder und Jugendlichen bei einer Lagerolympiade ins antiken Griechenland, bei einer Stadtrallye in Ingolstadt in die Zeit der Illuminaten oder auf einen mittelalterlichen Markt der Möglichkeiten.

Bei den Geländespielen kamen die Kinder und Jugendliche voll auf ihre Kosten. Dabei spielte das regnerische Wetter eine Nebenrolle, denn zu den spielerischen Aktivitäten machte der Regen meist eine Pause. Matschfelder luden zusätzlich zum Spielen ein. Die Kinderdisco in der Wochenmitte und die Siegerehrungen nach den Gruppenspielen stellten weitere Highlights der gemeinsamen Ferienfreizeit dar.

Kinder und Jugendlichen gehen bei Zeltlager auf Zeitreise

Das BDKJ-Zeltlager fand in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Aicha statt. „Wir danken auch der Gemeinde Wellheim für die tolle Zusammenarbeit in Bezug auf die Wasserversorgung, Müllentsorgung und die Genehmigung der Lagerfeuerstelle“, sagt Franziska Bolzen, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum beim BDKJ-Zeltlager feiern durfte.

Das BDKJ-Zeltlager fand in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Aicha statt. 107 Kinder und Jugendliche nahmen Teil. Foto: BDKJ-ND-SOB

„Für mich ist das Zeltlager etwas ganz Besonderes. Nicht nur verbringt man eine Woche gemeinsam, ohne Technik und unter freiem Himmel, sondern hat auch Begegnungen auf Augenhöhe. Aus organisatorischer Sicht bin ich begeistert vom Küchenteam, das täglich immense Mengen verkocht. Zehn bis 13 Salatköpfe pro Mahlzeit sind in kürzester Zeit verputzt“, sagt Bolzen. Auch hier arbeiten im Hintergrund viele Stellen mit, so hat der örtliche Supermarkt bereits die bestellte Ware vorsortiert bereitgestellt und die Metzgerei Schieber aus Wellheim hat das BDKJ-Zeltlager teils mehrmals täglich mit Wurst, Fleisch und Bäckerwaren beliefert.

Die Kinderdisco war ein Highlight des Zeltlagers. Foto: BDKJ-ND-SOB

Betreuer unterbricht Weltreise für Zeltlager

„Es begeistert, zu sehen, dass Kinder und Jugendliche weit über die Landkreisgrenzen hinaus am Ferienlager teilnehmen“, sagt Bolzen. In diesem Jahr reisten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sogar bis aus dem Bayerischen Wald an. Manch ein Betreuer unterbrach für das Zeltlager extra die Weltreisen, andere kamen vom Studienort hunderte von Kilometern angereist. „Das Gemeinschaftsgefühl ist unvergleichlich und so wundert es niemanden, wenn man schon in der Abschiedsrunde aus mehreren Ecken hört: Nächstes Jahr bin ich wieder dabei.“ (AZ)

