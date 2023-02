Umzüge, Partys, Gaudis: Das ist an Fasching in der Region geboten

Ob Weiberfasching, Faschingsumzug oder Rosenmontagsgaudi: Rund um Neuburg kommen die Narren nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf ihre Kosten.

Die heiße Faschingsphase beginnt und in Neuburg und Umgebung ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder viel geboten. Richtig los geht es am Donnerstag, 16. Februar, mit dem Weiberfasching. Narren können sich am Wochenende auf eine Faschingsgaudi am Schrannenplatz und buntes Treiben bei Umzügen in der Region freuen. Zum Faschingsendspurt hier die wichtigsten Veranstaltungen im Überblick:

Weiberfasching, 16. Februar: Hexen und andere Wesen sind am Weiberfasching im Neuburger Kolpinghaus willkommen. Um 20 Uhr geht es los, für Stimmung sorgt DJ Helmut. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf acht Euro und können im Café Zeitlos erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann zehn Euro. Ein Hexenschnaps ist im Preis inklusive.

Eine Stunde früher, um 19 Uhr, öffnen das Bootshaus und die Wichtelhütte ihre Pforten für die Faschingsnarren. Mit dem traditionellen Sprung übers Hexenfeuer begleitet vom Fanfarenzug Ottheinrich und Spectaculum de Diabolico startet die Nacht an der Donau.

Der Unsinnige Donnerstag wird auch im Huba in Neuburg zelebriert. Ab 17.30 Uhr ist dort Narrenzeit. Mit Faschingshits und Freishots lockt das Lokal die Kostümierten.

Unter dem Motto "Ladies night" findet am Donnerstag auch im Rennbahnsaal wieder der Fasching statt. Gäste können sich auf einen Auftritt des Faschingsclubs aus Weidorf freuen. Außerdem ist eine Preisverleihung geplant. Prämien gibt es für die größte und die interessanteste Damengruppe wie für die schönste Einzelmaskenträgerin. Tanzmusik kommt von Party-DJ Reinhardt Reißner. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

"Hasenfuß und Hühnerei, Zaubergeister, fliegt herbei!" lautet das Motto für die Weiberfastnacht im Boxenstall. Musik aus den letzten vier Jahrzehnten erwartet die Narren dort. Für jedes Hexenständchen der Gäste gibt es zudem einen Zaubertrank an der Bar. Einlass ist ab 21 Uhr für Narren ab 18 Jahren.

Drei Faschingsumzüge finden am Wochenende statt

Rußiger Freitag, 17. Februar: Traditionell steigt der Ortlfinger Landjugendball in der Gemeinde Burgheim am Rußigen Freitag. Der Eintritt kostet zehn Euro, wer jedoch zwischen 19 und 21 Uhr kommt, bezahlt nur sieben Euro - ebenso, wer in einem Faschings-Feuerwehroutfit zum Ball kommt. Dieses Jahr findet der Ball erstmals in der Meier-Halle in Biding statt.

Wochenende 18. und 19. Februar: Das närrische Volk zieht am Samstag ab 13.30 Uhr mit bunten Kostümen und Wagen durch Weidorf. Organisiert wird der Umzug vom Faschingsclub Euphoria Weidorf aus dem gleichnamigen Ehekirchener Ortsteil.

Nach zwei Jahren Pause findet auch in Bertoldsheim wieder ein Faschingsumzug statt. Um 13.30 Uhr setzt sich der Zug dort in Bewegung. Einen Tag später, am 19. Februar, findet in Rennertshofen ebenfalls ein Faschingsumzug statt. Die beiden Paraden ziehen erfahrungsgemäß enorme Massen an Faschingsfans an. 50 bis 60 Gruppen nehmen an den Umzügen teil. In Bertoldsheim sind vor der Schlossgaststätte Schlamp ein Getränkestand und eine Bühne aufgebaut. In Rennertshofen findet eine Abschlussparty in der Marktstraße und in der Schulturnhalle statt.

In Bertoldsheim findet dieses Jahr der 37. Faschingsumzug statt. Foto: Michael Geyer (Archivbild)

In Neuburg nehmen am Sonntag die Burgfunken den Schrannenplatz ein. Mit Auftritten der Garde und der Showtanzgruppe Dance Venture aus Egweil wird die Gaudi zelebriert. Guggenmusik steuern die Faschingsfreunde Wörnitzstein bei. Für Verpflegung ist durch die Gashi Gastro mit ihrem Fly-Truck gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Rosenmontag, 20. Februar: Mit Tanzeinlagen, Kabarett und Comedy möchte die Neuburger Narrengilde auch nach zwei Jahren Stillstand am Rosenmontag festhalten. Um 19.30 Uhr startet die Gaudi im Kolpinghaus. Mit dabei unter anderem: Ines Procter, die Putzfrau aus der Kultsendung "Fastnacht in Franken", sowie die bayerische Musik-Kabarettistin Edeltraud Rey. Die Gaudifunken wollen dieses Jahr ein an die Sendung "Bauer sucht Frau" angelehntes Programm aufführen. Dabei wird nicht der Bauer im Vordergrund stehen, hier soll die Frauen das Sagen haben. Karten für die Rosenmontagsgaudi gibt es unter der Telefonnummer 0175/2959874 oder per E-Mail an schriftfuehrer@burgfunken.de.

Faschingsdienstag, 21. Februar: Beerdigt wird der Fasching 2023 dann bei der Kehraus-Party der Neuburger Burgfunken. Ab 19.30 Uhr legt DJane Claudia noch einmal auf und beendet das närrische Treiben für die Saison. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.