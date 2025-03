Überraschung: Landrat Peter von der Grün tritt nicht mehr an

Lange stand die Frage im Raum, ob Peter von der Grün noch einmal als Landrat antreten wird. Seit Mittwoch um genau 18.02 Uhr steht die Antwort fest - und die mag für manche überraschend gekommen sein: Der Landrat wird bei den Kommunalwahlen 2026 nicht mehr kandidieren. Dies hat er am Abend in einem per Mail verschickten „Offenen Brief an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen“ erklärt. „Diese Entscheidung ist mir selbstverständlich nicht leicht gefallen“, schreibt er. Noch bis zum Ende seiner regulären Amtsperiode am 30. April 2026 will von der Grün im Amt bleiben. Wegen der vorgezogenen Neuwahl 2019 wird er dann sieben Jahre lang Landkreischef gewesen sein.

Peter von der Grün geht detailliert auf die Gründe für seinen Rückzug ein

Vier Seiten lang ist der offene Brief, in dem er ausführlich und detailliert auf die Gründe eingeht, weshalb er im kommenden Jahr nicht mehr antreten will. Der Hauptgrund: Von der Grün sieht sich als Landrat vom Bund und Land im Regen stehen gelassen. „Die strukturelle Unterfinanzierung der Landratsämter bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben ist mit kommunalen Mitteln kaum noch zu stemmen“, beklagt er. Seien es Migration oder Gesundheitsversorgung - in beiden Fällen spricht von der Grün von „Staatsversagen, das die Kommunen ausbaden müssen“. Nach dem Ende seiner regulären Amtszeit wolle er sich „an anderer Stelle für unsere Gesundheitseinrichtungen einsetzen“, kündigt der Landrat an.

Auch eine erste Bilanz zieht von der Grün in dem Schreiben und kommt zum Schluss: „Ich kann heute feststellen, dass meine Ziele, mit denen ich Anfang 2019 angetreten bin, weitgehend erreicht wurden.“ Dann zählt er auf: Sicherung der Gesundheitsversorgung beim Krankenhaus Schrobenhausen und der Neuburger Geriatrie „trotz schwierigster Rahmenbedingungen“, Neubau und Sanierung bei Schulen oder Bau der Bertoldsheimer Donaubrücke. Insgesamt zehn Punkte führt er an und betont: „Diese Erfolge konnten nur mithilfe einer guten und vorausschauenden Strategie, überparteilichen Zusammenarbeit und konsequenten Umsetzung erzielt werden.“

Wer wird Landrat von Neuburg-Schrobenhausen? Eine zweite Amtszeit von Peter von der Grün wird es jedenfalls nicht geben, der Amtsinhaber hat seinen Rückzug angekündigt. Foto: Barbara Wild (Archivbild)

Keine Rede ist in dem Schreiben von den politischen Querelen, die die Amtszeit Peter von der Grüns in den vergangenen Jahren begleitet haben. Bürgermeister, Kreisräte und die Freien Wähler haben immer wieder ihre Unzufriedenheit mit der Politik des Landrats kundgetan und mehr oder wenig offen ihre Kritik geäußert. Sei es bei den Diskussionen zum Kreishaushalt oder um das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen: Von der Grün sah sich von verschiedenen Seiten politischen Angriffen ausgesetzt. All das gipfelte schließlich darin, dass er seine Partei, die Freien Wähler, verlassen hat, um nur wenig später bei der FDP einzutreten.

Es gibt noch keine Kandidaten für die Landratswahl in Neuburg-Schrobenhausen

Doch all diese politischen Auseinandersetzungen seien „kein nennenswerter Grund“ für die Entscheidung gewesen, nach einer Amtszeit aufzuhören, sagte von der Grün am Mittwochabend auf Nachfrage unserer Redaktion. Vielmehr bezeichnete er den Schritt als „komplexe Entscheidung“. Weiter wollte sich der Noch-Landrat am Abend nicht mehr zu seiner Entscheidung äußern – er sei beschäftigt und müsse nun „viele Telefonate tätigen“. Die anderen Parteien im Landkreis haben bislang noch keinen möglichen Kandidatinnen oder Kandidaten bekannt gegeben. Zumindest müssen sich Bewerber bei der Wahl nicht mehr gegen einen Amtsinhaber durchsetzen.

Bei der Wahlparty im Landratsamt 2019 hatte Peter von der Grün allen Grund zum Jubeln. Damals war er zum Landrat gewählt worden. Foto: Xaver Habermeier (Archivbild)

Sein Schreiben beendet von der Grün mit versöhnlichen Worten: „Ich trete daher ganz bewusst einen Schritt zurück und mache den Weg frei, wohl wissend, dass dies im politischen Betrieb eher ungewöhnlich ist. Mir geht es immer um die Sache, gerne im Wettkampf um die besten Ideen für unsere Heimat, aber stets mit dem gebotenen Respekt vor anderen Personen und Meinungen.“

So mancher Bürgermeister im Landkreis wird den angekündigten Rückzug von Peter von der Grün wohl als Erleichterung einstufen. „Das wird der eine oder andere bestimmt so sehen“, bestätigt Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch (FW) am Mittwochabend im NR-Interview. Im Miteinander mit dem Landrat habe es in den vergangenen Jahren viele Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen und andere Reibereien gegeben. „Und wer weiß, was wir Zukunft noch alles diskutieren hätten müssen“, sagt Gamisch. Aufgrund der angespannten Situation mit den Bürgermeistern könne er sich vorstellen, dass der Rückzug auch für von der Grün selbst „entlastend“ sei.