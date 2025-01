Will von der Grün Landrat bleiben? „Es gibt eine starke Tendenz“

Neues Jahr, neues Glück: Was haben Sie sich in der Silvesternacht für 2025 vorgenommen?

Ich hoffe, dass wir im Kreistag den konstruktiven Geist, der zuletzt im Dezember bei den Haushaltsberatungen herrschte und zu einem positiven Beschluss führte, auch im neuen Jahr aufrechterhalten können. In einem guten Jahr sind Kommunalwahlen, bis dahin möchte ich Projekte zur Gesundheitsversorgung, Bildung und Infrastruktur weiter voranbringen.

