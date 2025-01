Am Donnerstag hat das Ingolstädter Landgericht das Urteil gegen einen 58-Jährigen gesprochen, der eine 95-Jährige in ihrem Anwesen in Neuburg überfallen und einen zweiten Überfall in Oberhausen versucht hat. In zwei Punkten ist das Ingolstädter Landgericht sogar über die Anklage der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Der Täter muss jetzt fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

