Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Getränkemarkt im Industriegebiet Langenmosen ein. Dazu schlugen sie ein Fenster auf der Gebäudevorderseite ein und gelangten so in die Innenräume. Dort wurden unter anderem Möbeltresore, mehrere Geldwechsler sowie eine EDV-Anlage entwendet, des Weiteren wurde ein Wandtresor aufgeflext und dort hinterlegtes Bargeld entnommen, berichtet die Polizei. Darüber hinaus wurden mithilfe eines dort abgestellten Gabelstaplers aus einem Hochregal zahlreiche Kartons mit Alkoholika entwendet, der Gesamtwert der Beute wird auf circa 35.000 Euro geschätzt, der angerichtete Sachschaden auf rund 2000 Euro. Für den Abtransport der Beute dürfte mindestens ein Kleintransporter notwendig gewesen sein, der oder die Täter dürften sich über einen längeren Zeitraum am Tatort aufgehalten haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Wer in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

