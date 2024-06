Unbekannte schlagen Mann zwei Flaschen auf den Kopf

In Langenmosen hat ein 23-Jähriger zwei Flaschen auf den Kopf bekommen. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.

Ein 23-jähriger Mann wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der Mann war Gast auf dem Summer Noise in Langenmosen, berichtet die Polizei. Laut eigenen Angaben befand er sich im Bereich der Shisha-Bar, hierbei geriet er mit drei Unbekannten in einen Streit. Die Hintergründe hierzu sind nicht bekannt. In Folge der Streitigkeit bekam er zwei Glasflaschen auf den Kopf. Er wurde leicht verletzt und erlitt eine Beule. Zur weiteren Abklärung wurde er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schrobenhausen gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)