Glück im Unglück: Lastwagen gerät unter Bahnschranke

Viel Glück hatte ein Lastwagenfahrer am vergangenen Freitag. Der 51-Jährige war auf der Ingolstädter Straße in Gaimersheim mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger unterwegs. Offenbar hat er laut Polizei das blinkende Rotlicht an dortigen Bahnübergang übersehen und gerade in dem Moment, in dem er sich auf den Gleisen befand, senkte sich die Schranke. Diese touchierte den Auflieger des Lastwagens und wurde dabei beschädigt.

In Gaimersheim ist es zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Zug und dem Lastwagen gekommen

Der Fahrer konnte glücklicherweise den Bahnübergang noch vor dem durchfahrenden Zug verlassen. Durch den Unfall entstand an der Bahnschranke, die vermutlich ersetzt werden muss, ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn wurde informiert und begutachtete den Schaden vor Ort. Den Lastwagenfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (AZ)