Brand verhindert: Leinöl sorgt in Neuburg für Rauchentwicklung

In Neuburg konnte ein Brand durch Leinöl knapp verhindert werden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Gegen 22.47 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in einem Anwesen in der Berliner Straße Rauchentwicklung im Treppenhaus. Mit einem weiteren Bewohner machte sich die Dame auf die Suche nach der Ursache der Rauchentwicklung und setzte einen Notruf ab.

Die Rauchentwicklung konnte schlussendlich in einem Kellerabteil verortet werden. Dort wurde an diesem Tag durch einen 55-Jährigen Holz mit Leinöl bearbeitet. Um das Leinöl auf dem Holz zu verteilen, verwendete der Mann Stofflappen. Selbige entsorgte der Mann schlussendlich in einer Plastiktüte.

Mann verursacht fast einen Brand in Neuburg durch Leinöl

Da Leinöl selbstentzündlich ist, setzten das Öl auf den Lappen schlussendlich um und es kam zu starker Rauchentwicklung. Nur der Tatsache des schnellen und aufmerksamen Einschreitens der Zeugin geschuldet, kam es zu keinem Brand. Verletzt wurde in dem Anwesen glücklicherweise niemand. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)