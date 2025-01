Autofahrer wird ohnmächtig und verursacht Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter und rund 45.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag, bei dem der Verursacher am Steuer bewusstlos wurde. Der 52-jährige Autofahrer aus Altmannstein war um 6.20 Uhr von Lenting kommend in Richtung Kösching unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Lenting verlor er wegen gesundheitlicher Probleme kurz das Bewusstsein und kollidierte mit einem an der Ampelkreuzung in Gegenrichtung stehenden Auto. Durch die Kollision wurde das Verursacherfahrzeug in einen ebenfalls in Richtung Kösching fahrenden Omnibus geschleudert. Durch den seitlichen Aufprall kam der unbesetzte Bus nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Bei der anschließenden Kollision mit der Leitplanke zog sich der aus dem Landkreis Eichstätt stammende 60-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Alle drei beteiligen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zur erfolgten Bergung musste die Staatsstraße für rund drei Stunden teilweise gesperrt werden. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehren aus Lenting und Hepberg waren zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

