Betrunkener Wohnmobilfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und flüchtet

Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr war ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Wohnmobil in Lenting in Richtung Wettstetten unterwegs, als ihm ein 21-jähriger Geisenfelder mit seinem VW entgegenkam. Kurz vor dem Friedhof geriet der Wohnmobilfahrer zu weit nach links, sodass es zu einem leichten Kontakt der jeweiligen Außenspiegel kam. Ohne anzuhalten setzte das Wohnmobil seine Fahrt in Schlangenlinien fort, berichtet die Polizei. Der Geisenfelder reagierte geistesgegenwärtig, wendete und folgte dem Wohnmobil über Wettstetten bis nach Böhmfeld. Erst dort hielt das Wohnmobil. Bei einem Alkotest durch die mittlerweile hinzugerufene Polizeistreife wurde beim Wohnmobilfahrer ein Wert von knapp zwei Promille festgestellt.

Da der Wohnmobilfahrer mit den unweigerlichen Maßnahmen Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme nicht einverstanden war, mussten diese mit Zwang durchgesetzt werden. Während das Wohnmobil unbeschädigt blieb, wurde am VW der linke Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. (AZ)