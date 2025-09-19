Polizei erwischt 62-jährige Autofahrerin mit drei Promille

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei eine Autofahrerin gemeldet, die mit einer Bierflasche in der Hand in ihr Auto stieg und einen betrunkenen Eindruck machte. Im Rahmen der Fahndung konnte die 62-jährige Frau samt Fahrzeug zu Hause angetroffen werden, teilt die Polizei mit. Sie wirkte auf die Einsatzkräfte stark alkoholisiert und ein freiwilliger Alkotest ergab einen erstaunlichen Wert von über drei Promille. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und im Zuge dessen eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (AZ)

