Lenting: Polizei erwischt 62-jährige Autofahrerin mit drei Promille

Lenting

Polizei erwischt 62-jährige Autofahrerin mit drei Promille

Eine Seniorin wurde in Lenting gesichtet, wie sie betrunken mit einer Bierflasche in der Hand in ihr Auto stieg. Die Polizei fahndete nach ihr und traf sie auch an.
    Die Polizei stellte bei einer 62-jährigen Autofahrerin einen Alkoholwert von drei Promille fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei eine Autofahrerin gemeldet, die mit einer Bierflasche in der Hand in ihr Auto stieg und einen betrunkenen Eindruck machte. Im Rahmen der Fahndung konnte die 62-jährige Frau samt Fahrzeug zu Hause angetroffen werden, teilt die Polizei mit. Sie wirkte auf die Einsatzkräfte stark alkoholisiert und ein freiwilliger Alkotest ergab einen erstaunlichen Wert von über drei Promille. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und im Zuge dessen eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (AZ)

