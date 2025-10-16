Aus dem ehemaligen Leoni-Areal wird ein neues Wohnquartier

Das Gelände der früheren Leonischen Drahtwerke in der Ambergstraße soll sich in ein neues Wohnviertel verwandeln. Vier Geschäftsleute wollen das ehrgeizige Projekt realisieren. Ein Entwurf des Planungsbüros „03 Arch“ München fand großen Widerhall bei den Stadträten im Bauausschuss.

„Da entsteht ein wichtiges modernes Wohnviertel“, so Stadtrat Matthias Enghuber, „das begeistert mich.“ Die Initiatoren haben einen „Gewerbepark Ambergstraße GmbH“ gegründet. Federführend sind der Neuburger Manfred Prüller und Gabriel Nißl aus Ingolstadt. Sie verfolgten im Rathaus die Präsentation ihrer Pläne. Es gehe um eine zukunftsgerechte Nachnutzung des alten Leoni-Geländes, sagte David Riek vom Stadtbauamt.

Prüller und Nißl präsentieren Pläne für das Leoni-Areal in Neuburg

Die Konzeption sehe Wohnen und Gewerbe vor, studentisches Wohnen bis zu Seniorenunterkünften. Entlang der Ambergstraße seien drei große Baukörper mit vier Etagen vorgesehen, in einem Teilbereich sogar fünf Stockwerke. Die Gebäude öffnen sich wie Hufeisen zu einem Innenhof, dort gliedern sich kleinere Wohnhäuser an. Ein Grünstreifen mit Bäumen begrenzt die Westseite des Areals. Drei Tiefgaragen sollen die Autos aufnehmen. Die Pläne sehen eine Kindertagesstätte und Einzelhandel vor.

Stadträtin Gabriele Kaps (CSU) erhofft sich ein „spannendes und für Neuburg innovatives Öko-Wohnprojekt.“ Ralph Bartoschek (SPD) zeigte sich ebenso angetan, auch wenn die Anlage „sehr verdichtet“ sei. Das Planungsbüro sieht trotzdem eine „gute Freiraumqualität“. Vier Geschosse an der Ambergstraße seien schon sehr hoch, so Matthias Enghuber (CSU), „aber wir können uns hier mal was trauen.“ Es könnte auch ein Vorzeigeprojekt für den Klimaschutz werden, findet Alfred Hornung (CSU). Für Florian Herold (FW) ist es „gigantisch, dass jemand soviel in Neuburg macht.“

Bis das Projekt baureif ist, wird es noch einige Jahre dauern. Zunächst muss der bestehende Bebauungs- und Grünordnungsplan „St. Andreasstraße-West“ entsprechend geändert werden. Der Bauausschuss gab einstimmig sein Plazet dazu.