Lidl-Filiale in Neuburg öffnet nach Umgestaltung neu

Nachdem die Lidl-Filiale an der Nördlichen Grünauer Straße 19 in Neuburg komplett umgestaltet worden ist, öffnet sie ihre Räumlichkeiten für die Kunden und Kundinnen mit einem neuen Auftritt wieder am Donnerstag, 23. Januar.

Neuburg: Lidl in Nördlicher Grünauer Straße eröffnet neu

Kunden und Kundinnen, die am Eröffnungstag am Glücksrad drehen, haben die Chance auf einen kleinen Gewinn. Die Heißgetränke aus dem Automaten sind an diesem Tag kostenlos. Am Samstag, 25. Januar, gibt es in der neu gestalteten Lidl-Filiale Kinderschminken. (AZ)