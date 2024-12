Unbekannter flieht nach Verkehrsunfall

Die Polizei Schrobenhausen sucht dem Verursacher eines Verkehrsunfalls bei Waidhofen. Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, war ein 23-Jähriger am Donnerstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der B300 in Richtung Geisenfeld unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegenkam, der gerade einen Lkw überholte. Der 23-Jährige vollzog eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr ganz vermeiden.

Die Polizei Schrobenhausen sucht einen Unfallflüchtigen, der einen lilanen Opel Mocca fuhr

Der Unfall verlief glimpflich, lediglich an den Außenspiegel der beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Sein Fahrzeug wird als lilafarbener Opel Mocca beschrieben, ein Kennzeichen ist leider nicht bekannt. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Tel. 08252/89750 in Verbindung zu setzen. (AZ)